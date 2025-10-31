31 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Argentina Mining

Elecciones 2025: Mendoza consolida su apoyo a la minería y proyecta expansión del sector

Mendoza consolida su apoyo a la minería tras las elecciones 2025, con consenso político, contexto favorable y nuevos desafíos para el desarrollo del sector.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.23.09 PM
Por Marcelo López Álvarez

El stand de la empresa de servicio minero HASU, en Argentina Mining, fue el escenario de una interesante charla sobre la minería después de las elecciones 2025 y las perspectivas para la actividad.

Coordinados por el editor de Ámbito.com, Sebastián Penelli, disertaron el director de Minería de la provincia de Mendoza, Jerónimo Shantal, y el consultor de Poliarquía, Ernesto Cussianovich.

Lee además
Mendoza ante el desafío de la minería: la visión del decano del periodismo minero.
Argentina Mining

Mendoza ante el desafío de la minería: la visión del decano del periodismo minero
Javier Oyhenart en la Argentina Mining 2025: Los profesionales de la agrimensura estamos esperando los nuevos proyectos mineros video
Desafíos profesionales

Javier Oyhenart en la Argentina Mining 2025: "Los agrimensores estamos esperando los nuevos proyectos mineros"

Elecciones 2025 La Anti Minería la gran perdedora

Los recientes comicios en Mendoza, que acompañaron la tendencia nacional, han significado un punto de inflexión decisivo para el sector minero provincial, un área que, tras diecisiete años de latencia, se percibía casi como un “vacío” en la región. Como explicó Shantal, el análisis de los resultados electorales es contundente: cerca del 88%, o incluso más, de los votantes mendocinos optaron por partidos políticos que manifiestan un claro apoyo a la actividad minera.

Este respaldo masivo se tradujo en una derrota significativa para las plataformas antiminera. Los dos candidatos a diputados nacionales que centraron gran parte de sus discursos de campaña en la oposición a la actividad no lograron obtener ni un solo escaño en la legislatura provincial, y mucho menos en el Congreso Nacional, explicó el director de Minería.

De manera ilustrativa, utilizó al exintendente de San Carlos, Jorge Difonso, cuya trayectoria política ha estado ligada a la antiminería, que terminó en sexto lugar a pesar de una fuerte inversión en campaña y cartelería, sufriendo una derrota incluso en su propio departamento.

Para el sector, este desenlace resulta altamente positivo, confirmando que la actividad se encuentra alineada con el Gobierno nacional y con los municipios clave donde se desarrolla la minería, como Malargüe y Las Heras.

image
El debate sobre la Minería y sus perspectivas después de las elecciones 2025 se hizo presente en la Argentina Mining

El debate sobre la Minería y sus perspectivas después de las elecciones 2025 se hizo presente en la Argentina Mining

Decisión política y contexto favorable

El integrante de Poliarquía, Ernesto Cussianovich, aseguró que el avance del sector minero en Mendoza se sustenta en una premisa fundamental: la necesidad de decisiones políticas firmes. A diferencia de otros recursos naturales o actividades como el campo o el petróleo y gas, la minería requiere de una voluntad política explícita para prosperar. En este sentido, se destaca que estas decisiones han sido tomadas y se encuentran operativas.

Cussianovich destacó que este clima local favorable se enmarca en un contexto nacional de creciente aceptación. Estudios recientes indican que entre el 60% y el 65% de la población a nivel país apoya la minería. Esta cifra representa un cambio notable en la percepción pública; hace tan solo dos años, la minería era vinculada a connotaciones negativas.

Superando las frustraciones históricas

El consultor aseguró que Mendoza representa un caso particular y de alto interés analítico. El avance actual se produce a pesar de haber enfrentado varias frustraciones significativas que hubieran desmoralizado a otras provincias. La primera fue la decisión política lanzada en 2019 que buscaba impulsar la minería, pero que fue revertida de manera abrupta en menos de cuarenta y ocho horas. La segunda frustración fue el proyecto de Vale.

Aun superando estos importantes reveses históricos, hoy en día la mitad de la población mendocina, o incluso un poco más, se declara a favor del desarrollo de la actividad. La valoración de la decisión política y el aprovechamiento del contexto actual -lo que algunos denominan la “bio” en términos de oportunidad- se consideran cruciales.

La gestión de expectativas: el nuevo desafío

Una vez asegurado el contexto político y la respuesta comunitaria positiva, la agenda inmediata del sector se centrará en la gestión de expectativas. El volumen de información y los anuncios generados en el último año y medio han creado una atmósfera de anticipación.

De manera análoga a los niños impacientes durante un viaje, la población empezará pronto a preguntar “¿cuánto falta?” o “¿a qué hora llegamos?”. Será indispensable estar preparados para comunicar y explicar los plazos de desarrollo.

Finalmente, aseguró que Mendoza debe capitalizar su singularidad. La provincia se distingue por la confluencia de actividades de alto valor: produce algunos de los mejores vinos del mundo, refina petróleo, y ofrece turismo de montaña y rafting, al tiempo que impulsa la minería.

Esta combinación de sectores, comparable al modelo australiano (productor de mineral de hierro y vino), fue clave para que la minería se insertara en el debate electoral. El resultado final confirma que la apuesta por este sector de sensibilidad, tras muchos años de escepticismo, ha servido para consolidar la función política y económica en la provincia.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno de Mendoza encamina Malargüe Distrito Minero II y prepara la tercera etapa

Mendoza busca su propia ley de regalías mineras, en plena reactivación del sector: qué plantea

DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible

Ulpiano Suarez y el potencial de Mendoza para ser uno de los polos mineros "más relevantes de la región"

Jerónimo Shantal: "Mendoza quiere minería sostenible pero bajo los controles y la normativa ambiental"

Mendoza crea el primer Clúster Minero Energético: un impulso histórico para la minería sustentable en Cuyo

El Secretario de Minería destacó el impulso minero de la Provincia: "Mendoza está viviendo algo único"

Mauricio Badaloni en Argentina Mining 2025: "Si miramos para atrás, este evento parecía impensado en Mendoza"

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 31 de octubre de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 31 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Tristeza por la muerte de un empleado de IMPSA en un terrible accidente vial en Guaymallén. 
tenía 47 años

Quien era el hombre fallecido en el choque frontal de Guaymallén

El accidente ocurrió en Urquiza y San Francisco del Monte.
impactante

Un hombre murió en un tremendo choque en Guaymallén y un joven está grave

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá.
Para tener en cuenta

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá

Parte de los estupefacientes incautados en Las Heras. 
allanamiento

Detienen a mujer acusada de vender droga en Las Heras

Científica trabaja en la escena del presunto homicidio, en Las Heras. 
tenía 44 años

Asesinaron a un hombre en Las Heras: investigan el móvil

Te Puede Interesar

Elecciones 2025: Mendoza consolida su apoyo a la minería y proyecta expansión del sector
Argentina Mining

Elecciones 2025: Mendoza consolida su apoyo a la minería y proyecta expansión del sector

Por Marcelo López Álvarez
Las líneas de colectivo retoman sus recorridos por calle Godoy Cruz: desde cuándo será.
Transporte público

Diversas líneas de colectivo retoman sus recorridos por calle Godoy Cruz: desde cuándo será

Por Sitio Andino Sociedad
Tristeza por la muerte de un empleado de IMPSA en un terrible accidente vial en Guaymallén. 
tenía 47 años

Quien era el hombre fallecido en el choque frontal de Guaymallén

Por Pablo Segura