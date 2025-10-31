Crisis en la vitivinicultura: la Bodega Norton solicitó el Concurso Preventivo de Acreedores

Crisis en la vitivinicultura: la Bodega Norton solicitó la creación de un Concurso Preventivo de Acreedores

La crisis en la vitivinicultura se profundiza en la provincia de Mendoza. La Bodega Norton solicitó a la Justicia la convocatoria a Concurso Preventivo de Acreedores ante la situación financiera que vive la empresa.

Según argumentó el CEO Tomás Lange, la "decisión se tomó ante la necesidad de asegurar la continuidad en la empresa y las fuentes de trabajo ".

" Bodega Norton tomó esta decisión en el marco de un contexto desafiante para la industria vitivinícola tanto a nivel local como internacional, luego de evaluar durante los últimos meses distintas alternativas de solución a la situación financiera de la empresa que no pudieron concretarse", indica el comunicado difundido.

Según trascendió, la empresa tiene más de 100 cheques rechazados que representan $1.442.042.073, de los cuales 12 fueron cancelados, por $275 millones. La deuda total supera los $1.166 millones, lo que equivalentes a unos 788.000 dólares.

La Bodega Norton tiene 1.265 hectáreas de viñedos en Luján de Cuyo. Además, trabaja con 140 productores del Valle de Uco, lo cual representa 750 hectáreas más de producción, y exporta a 70 mercados internacionales. La empresa se comprometió a difundir información relevante acerca del proceso concursal.

Cuál es la situación de la vitivinicultura

La actividad vitivinícola argentina enfrenta su peor caída en una década. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) "a nivel internacional, la coyuntura del sector también muestra signos de contracción. Según datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), en 2024 la producción mundial cayó 11%, alcanzando su nivel más bajo desde 1961, mientras que el consumo global retrocedió 3%, el mínimo desde 1996".

El CEPA también detalló que "el consumo per cápita en agosto de 2025 se ubicó en 1,42 litros por habitante, lo que representa una disminución del 18,3% respecto del mismo mes de 2024".

De acuerdo al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en el pasado agosto se registró una caída interanual del 17,1% en el volumen total de vinos despachados al mercado interno.