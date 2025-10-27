Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de San Carlos

En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en San Carlos.

En las elecciones 2025 , además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.

En el caso de San Carlos se eligieron legisladores del Tercer Distrito Electoral, y cinco de los diez concejales .

El partido La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 38.54% obtiene 2 escaños.

El partido Nuevos Rumbos con 16.17% obtiene 1 escaños.

El partido Provincias Unidas + Defendamos Mendoza con 14.83% obtiene 1 escaño.

El partido Fuerza Justicialista Mendoza con 13.99% obtiene 1 escaños.

El partido Protectora Fuerza Política con 4.89% obtiene 0 escaños.

El partido Frente Verde con 4.23% obtiene 0 escaños.

El partido Frente Libertario Demócrata con 4.09% obtiene 0 escaños.

El partido Partido de los Jubilados con 3.27% obtiene 0 escaños.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de San Carlos

El concejo sancarlino tiene 10 bancas: 3 de Encuentro por San Carlos, 2 de la UCR, 2 de Nuevos Rumbos, 1 del PJ, 1 del Partido Verde Independiente y 1 del Partido Verde.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 1 banca de la UCR (Agustina Testa), 1 del PJ (Verónica Diez), 1 de Nuevos Rumbos (Cecilia Coronel), 1 del Partido Verde (Leonor Bianchetti) y 1 de Encuentro por San Carlos (Ariel Méndez).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Daniela Sancho (Encuentro por San Carlos), Janet Salinas (Encuentro por San Carlos), Ariel Granados (Partido Verde Independiente), Juan Gallerani (UCR) y Diego García (Nuevos Rumbos).

Así quedó el Concejo Deliberante de San Carlos

Quiénes son los nuevos concejales de San Carlos

Sebastián Garro y Agustina Testa por Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Daniel Biscontin por Nuevos Rumbos.

Marcelo Romano por Provincias Unidas-Defendamos Mendoza.

Adrián Nahin por Fuerza Justicialista Mendoza.