27 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Proyecto socio-comunitario

En San Carlos, alumnos crean un cine solidario y llenan de luz al pueblo

Estudiantes de la Escuela Miguel Natalio Firpo de San Carlos llevan adelante un ciclo de películas con entradas solidarias.

cine, película.jpg
Foto: Pixabay

Durante tres semanas, proyectan películas con una entrada simbólica de $1.000 o un alimento no perecedero, que luego será destinado a instituciones locales. Esta semana, el ciclo continúa con funciones de cine de terror, y la próxima cerrará con una cartelera infantil. Una propuesta hecha por jóvenes que demuestran que la cultura también puede ser una forma de ayudar.

Lee además
Así quedó el Concejo Deliberante de San Carlos
Mapa interactivo

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de San Carlos
El Gobierno de Mendoza autorizó a San Carlos a tomar un préstamo millonario: para qué lo utilizará. Foto ilustrativa.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza autorizó a San Carlos a tomar un préstamo millonario: para qué lo utilizará

Eugenia Ramírez, alumna del colegio, contó sobre la experiencia: "Se trata de un espacio recreativo que hemos creado y donde la gente al mismo tiempo pueda donar alimentos o plata como valor del ticket. Todo lo recaudado será donado a entidad del departamento. Solo se podrá acceder a la función de cine los días jueves y viernes. Esto forma parte de la materia proyecto socio comunitario. Los del Centro Cultural se prestaron para darnos un espacio que es muy grande y vamos a tratar de aprovecharlo al máximo".

Proyecto cultural y solidario en San Carlos

Embed - "Luz de pueblo": Los chicos que encendieron el cine en Eugenio Bustos

Temas
Seguí leyendo

San Carlos crea la Policía Ambiental para proteger su sistema hídrico y erradicar basurales

Dónde voto en San Carlos: consultá el padrón electoral

San Carlos presentó su Vendimia "Historia con Alma de Tradición y Vendimia"

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143

San Rafael recorre el país para mostrar su oferta turística de verano

El Bus Tour Verde recorrió Guaymallén para promover la conciencia ecológica y el consumo local

FILU ilumina Godoy Cruz: el arte mendocino se reúne en la sala Cristoforo Colombo

El agrimensor social avanza en Mendoza: un puente entre el Estado y las comunidades

LO QUE SE LEE AHORA
La garrafa en tu barrio: el cronograma del 27 de octubre al 1 de noviembre
Atención

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 27 de octubre al 1 de noviembre

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

El Bebe Cruzate, baleado esta madrugada en Las Heras. 
está internado

Balearon al "Bebe" Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas.
Los números finos

Legislatura: los que entran, los que se quedan y los que se van con los resultados de las elecciones

El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Te Puede Interesar

El rescate fue en horas de la madrugada, en Uspallata.
despliegue policial

Importante operativo para rescatar a un hombre perdido en Uspallata

Por Pablo Segura
Quiénes son los nuevos concejales en San Martín tras los resultados de las Elecciones 2025.
Mapa interactivo

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de San Martín

Por Cecilia Zabala
Tras las elecciones 2025, Alfredo Cornejo salió a hacer anuncios para el Este.
Tras las elecciones

Mendoza acelera su desarrollo vial: Cornejo presentó obras clave para el Este provincial

Por Florencia Martinez del Rio