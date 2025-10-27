En San Carlos, alumnos crean un cine solidario y llenan de luz al pueblo

Foto: Pixabay

Durante tres semanas, proyectan películas con una entrada simbólica de $1.000 o un alimento no perecedero, que luego será destinado a instituciones locales. Esta semana, el ciclo continúa con funciones de cine de terror, y la próxima cerrará con una cartelera infantil. Una propuesta hecha por jóvenes que demuestran que la cultura también puede ser una forma de ayudar.

Eugenia Ramírez, alumna del colegio, contó sobre la experiencia: "Se trata de un espacio recreativo que hemos creado y donde la gente al mismo tiempo pueda donar alimentos o plata como valor del ticket. Todo lo recaudado será donado a entidad del departamento. Solo se podrá acceder a la función de cine los días jueves y viernes. Esto forma parte de la materia proyecto socio comunitario. Los del Centro Cultural se prestaron para darnos un espacio que es muy grande y vamos a tratar de aprovecharlo al máximo".

Proyecto cultural y solidario en San Carlos Embed - "Luz de pueblo": Los chicos que encendieron el cine en Eugenio Bustos