Jimena Latorre presentó en la Legislatura de Mendoza diversos proyectos para avanzar con la minería.

Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, junto a la vicegobernadora Hebe Casado, presentaron este miércoles las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito Minero Occidental II. Además, llevaron a la Legislatura de Mendoza las iniciativas para la creación del Régimen de Regalías Mineras y del Fondo de Compensación Ambiental.

Estas propuestas fueron anunciadas por el gobernador Alfredo Cornejo durante la apertura de Argentina Mining Cuyo 2025, una expo que reúne a empresas, organismos públicos, universidades, cámaras del sector y especialistas nacionales e internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JimehLatorre/status/1983582382256009616&partner=&hide_thread=false Presentamos cuatro proyectos de ley fundamentales para avanzar en la minería sostenible que queremos impulsar en Mendoza. pic.twitter.com/Z8BarPxXRf — Jimena Latorre (@JimehLatorre) October 29, 2025 "Seguimos impulsando proyectos que incrementen los ingresos, dinamicen la economía local y otorguen reglas claras a quienes quieran invertir en el desarrollo de nuestra provincia", señaló Latorre.

Los proyectos presentados en la Legislatura de Mendoza La ministra explicó que presentaron las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito Minero Occidental II, luego de ser aprobadas por la Autoridad Ambiental Minera, tras los procesos de audiencias públicas. Además, ingresaron 71 nuevos proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental 3.

A su vez, impulsaron los proyecto de creación del Régimen de Regalías Mineras y del Fondo de Compensación Ambiental. "No teníamos ley de regalías en Mendoza y también queremos saldar una deuda legislativa con la creación de un fondo, no solo para el ámbito minero, sino para todas las actividades extractivas, para fortalecer la prevención, y que haya responsabilidad y solvencia para hacer frente a la mitigación", afirmó la funcionaria a Aconcagua Radio.