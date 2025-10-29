29 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Avance para el sector de la discapacidad: el Gobierno aplica una suba de hasta 35% en las prestaciones

La actualización del nomenclador se aplicará entre octubre y diciembre para garantizar la continuidad de los servicios destinados a personas con discapacidad.

Avance para el sector de la discapacidad: el Gobierno aplica una suba de hasta 35% en las prestaciones

Avance para el sector de la discapacidad: el Gobierno aplica una suba de hasta 35% en las prestaciones

Certificado Único de Discapacidad
El Gobierno anunció hoy una actualización de entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador que determina los montos abonados a los prestadores de servicios destinados a la atención de personas con discapacidad, en medio de fuertes reclamos de familiares que habían denunciado una caída de los fondos destinados al sector.

Tras la victoria electoral del oficialismo, se oficializó la medida a través de la Jefatura de Gabinete, que aclaró que se aplicará de manera escalonada entre octubre y diciembre de 2025 con el objetivo de acompañar el aumento de los costos del sector y brindar “mayor previsibilidad” al sistema.

Según informó la Agencia de Discapacidad (Andis), el incremento abarcará diversas modalidades y tipos de prestaciones contempladas en el nomenclador nacional, que sirve como referencia para instituciones públicas y privadas.

Desde el organismo señalaron que el aumento busca sostener la calidad de los servicios y garantizar la continuidad de las prestaciones en internaciones, transporte especializado, acompañamiento educativo y laboral, atención médica y programas de rehabilitación.

Además, la Andis remarcó que la actualización permitirá mantener los valores de las prestaciones por encima de la inflación estimada para 2026, “aportando estabilidad a las relaciones entre prestadores, obras sociales y el Estado”.

El ajuste del nomenclador constituye una herramienta central para la financiación del sistema, ya que determina los valores reconocidos por el Programa Federal Incluir Salud y otros organismos financiadores.

La semana pasada, el Ministerio de Salud había acatado la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, de restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que el Gobierno había suspendido.

