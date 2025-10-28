28 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Minería

Jimena Latorre se reunió con una empresa minera canadiense interesada en invertir en Mendoza

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, recibió a directivos de First Quantum Minerals, interesados en proyectos en la provincia de Mendoza.

Jimena Latorre se reunió con una empresa minera canadiense interesada en invertir en Mendoza.

Jimena Latorre se reunió con una empresa minera canadiense interesada en invertir en Mendoza.

Por Sitio Andino Política

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director de Minería, Jeronimo Shantal, recibieron en la Casa de Gobierno a directivos de la compañía canadiense First Quantum Minerals, interesados en invertir en la provincia de Mendoza y avanzar en proyectos de minería.

En el encuentro participaron, por la empresa, el director de exploraciones, Mike Christie; el geólogo de distrito para Argentina, Juan Burlando; el asesor legal, Julio Ortiz; y el responsable de exploración para América Latina, Steve Andersson. Durante la reunión se analizaron los pasos administrativos y técnicos necesarios para desarrollar de manera ordenada y transparente las etapas iniciales de evaluación del potencial minero de Mendoza.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 29 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 28 de octubre de 2025
Tras la euforia en Wall Street, el dólar mayorista reacciona al alza.
Una divisa en trampolín

El dólar oficial sube tras el alivio electoral y el mayorista roza el techo de la banda
Embed

First Quantum Minerals Ltd. está especializada en la producción de cobre, níquel, oro y otros metales estratégicos. Con operaciones en África, América Latina, Europa y Australia, se encuentra entre las principales productoras de cobre a nivel global, un metal clave para la electrificación, la infraestructura energética y el desarrollo de tecnologías vinculadas a la transición hacia energías renovables.

Latorre se reunió con First Quantum Minerals para avanzar en nuevos desarrollos mineros en la provincia

La reunión de la empresa con Jimena Latorre

Como resultado del encuentro, acordaron un cronograma de trabajo conjunto entre First Quantum Minerals (FQM) y los organismos provinciales competentes, incluyendo la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental. Este plan contempla la revisión técnica documental, visitas de reconocimiento en terreno y la presentación de planes de cumplimiento ambiental y participación ciudadana según la normativa vigente.

“La convocatoria responde al interés firme de la empresa, que ya cuenta con derechos mineros en la provincia, de avanzar en la etapa preliminar de estudios del potencial minero de Mendoza”, afirmó Latorre. Por su parte, Shantal destacó que la presencia de la compañía refleja la confianza del sector privado internacional en el esquema regulatorio y ambiental provincial.

La ministra señaló que proyectos como este "contribuyen a diversificar la matriz económica, generar empleo especializado y fortalecer proveedores locales y cadenas de valor vinculadas a actividades industriales y de servicios". Además, afirmó "la importancia de mantener procesos participativos, con trazabilidad institucional y criterios de protección ambiental en cada etapa".

Temas
Seguí leyendo

Tras el triunfo de Milei, Ualá despide 110 trabajadores en Argentina

Aprovechá la promo de Banco Nación en rodados antes que termine

ANSES: quiénes cobran este martes 28 de octubre de 2025

Heladas del 6 de octubre: habilitan denuncias en 11 departamentos mendocinos

Javier Milei reafirma el dólar entre bandas ¿Quién gana y quién pierde en Argentina?

Tras la victoria de Javier Milei festejan los mercados con dólar a la baja y activos argentinos que vuelan

Bancos, Tarjetas y Billeteras virtuales: La necesaria desconfianza del cliente contra los fraudes

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de octubre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 29 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 28 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, conductor del auto, estaba alcoholizado
Conmoción

Revelan un estremecedor audio del conductor que provocó el fatal accidente en Misiones

Javier Milei pretende avanzar con la reforma laboral y tributaria. 
LA PROPUESTA

En qué consiste la reforma laboral de Javier Milei

Caen copos de nieve en el Manzano Histórico, Tunuyán. (Archivo)
El pronóstico para la semana

La nieve desplazó a la primavera en Tunuyán: las imágenes de la sorpresiva precipitación

El terrible accidente vial ocurrió el 1 de mayo en Tupungato. 
caso liliana moyano

El beneficio que le dieron al acusado por un accidente vial fatal en Tupungato

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de octubre

Te Puede Interesar

Manso Alojamiento: la propuesta para fortalecer a los hoteleros de Mendoza durante el verano. Imagen ilustrativa
Turismo

"Manso Alojamiento": la propuesta para fortalecer a los hoteleros de Mendoza durante el verano

Por Natalia Mantineo
Mauricio Badaloni, sobre la reforma laboral: Todo el sistema necesita una revisión.
Iniciativa

Mauricio Badaloni, sobre la reforma laboral: "Todo el sistema necesita una revisión"

Por Aconcagua Radio
 ¿Entendimos cómo votar con la doble Boleta Única en Mendoza?
elecciones 2025

Los votos en blanco hablan: ¿entendimos cómo votar con la doble Boleta Única en Mendoza?

Por Cecilia Zabala