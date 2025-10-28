Jimena Latorre se reunió con una empresa minera canadiense interesada en invertir en Mendoza.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director de Minería, Jeronimo Shantal, recibieron en la Casa de Gobierno a directivos de la compañía canadiense First Quantum Minerals, interesados en invertir en la provincia de Mendoza y avanzar en proyectos de minería.

En el encuentro participaron, por la empresa, el director de exploraciones, Mike Christie; el geólogo de distrito para Argentina, Juan Burlando; el asesor legal, Julio Ortiz; y el responsable de exploración para América Latina, Steve Andersson. Durante la reunión se analizaron los pasos administrativos y técnicos necesarios para desarrollar de manera ordenada y transparente las etapas iniciales de evaluación del potencial minero de Mendoza.

First Quantum Minerals Ltd. está especializada en la producción de cobre, níquel, oro y otros metales estratégicos. Con operaciones en África, América Latina, Europa y Australia, se encuentra entre las principales productoras de cobre a nivel global, un metal clave para la electrificación, la infraestructura energética y el desarrollo de tecnologías vinculadas a la transición hacia energías renovables.

Latorre se reunió con First Quantum Minerals para avanzar en nuevos desarrollos mineros en la provincia La reunión de la empresa con Jimena Latorre Como resultado del encuentro, acordaron un cronograma de trabajo conjunto entre First Quantum Minerals (FQM) y los organismos provinciales competentes, incluyendo la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental. Este plan contempla la revisión técnica documental, visitas de reconocimiento en terreno y la presentación de planes de cumplimiento ambiental y participación ciudadana según la normativa vigente.

“La convocatoria responde al interés firme de la empresa, que ya cuenta con derechos mineros en la provincia, de avanzar en la etapa preliminar de estudios del potencial minero de Mendoza”, afirmó Latorre. Por su parte, Shantal destacó que la presencia de la compañía refleja la confianza del sector privado internacional en el esquema regulatorio y ambiental provincial. La ministra señaló que proyectos como este "contribuyen a diversificar la matriz económica, generar empleo especializado y fortalecer proveedores locales y cadenas de valor vinculadas a actividades industriales y de servicios". Además, afirmó "la importancia de mantener procesos participativos, con trazabilidad institucional y criterios de protección ambiental en cada etapa".