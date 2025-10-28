28 de octubre de 2025
El dólar oficial sube tras el alivio electoral y el mayorista roza el techo de la banda

El dólar vuelve a subir pese al optimismo inicial del lunes. El Gobierno podría avanzar hacia una flexibilización del esquema cambiario con apoyo de EE.UU.

Tras la euforia en Wall Street, el dólar mayorista reacciona al alza.

    • El dólar oficial sube y se ubica cerca de los $1.500

    El dólar mayorista opera este martes en torno a $1.480, según operadores del mercado, lo que representa una suba del 3,4% frente al cierre previo. En tanto, el Banco Nación vende la divisa a $1.505, mientras el contado con liquidación (CCL) asciende a $1.493 (+2,3%) y el MEP se ubica en $1.480 (+2,7%).

    En el segmento informal, el dólar blue se mantiene estable en $1.465, sin cambios respecto de la jornada anterior. En Mendoza, la divisa ya cotiza a $1.485.

    "El dólar mayorista vuelve estar cerca de la banda superior, última operación en $1.484 (+3,4%)", publica el medio Ámbito.

    El lunes, tras conocerse el resultado electoral favorable al Gobierno nacional, la moneda estadounidense había llegado a $1.370 —su menor valor en un mes— para luego cerrar en $1.435, una baja del 3,8%. Sin embargo, el respiro duró poco, y el tipo de cambio retomó la senda alcista en las operaciones del martes.

    dolar caida
    El lunes, el dólar abrió a $1.370, una marcada caída respecto del cierre del viernes previo a las elecciones, cuando se ubicó en $1.515.

    Expectativas tras las elecciones y dudas sobre la política cambiaria

    El resultado de los comicios legislativos fue interpretado por el mercado como un respaldo a la actual administración, lo que inicialmente alivió la tensión preelectoral. Sin embargo, los operadores ahora centran su atención en la futura política cambiaria y en la posibilidad de una mayor flexibilización del esquema con apoyo de Estados Unidos.

    “Desde una perspectiva económica, el resultado mejora las condiciones para un eventual ajuste del esquema cambiario, orientado a permitir una mayor flexibilidad y acumulación de reservas, en un contexto de menor incertidumbre política y con el respaldo del Tesoro de Estados Unidos”, señaló un informe de Balanz Capital.

    Por su parte, el economista Gustavo Ber explicó que “tras la extrema dolarización con que los agentes ingresaron a los comicios, la primera reacción del dólar mayorista fue aflojar con fuerza —hasta un 10%—. En la medida en que mejore el panorama político y económico, la demanda debería aflojar y la oferta incrementarse, lo que permitiría anticipar un escenario de mayor estabilidad cambiaria”.

    Según operadores consultados, el volumen negociado en el segmento mayorista alcanzó los u$s41 millones, con el Banco Central interviniendo con órdenes de venta en $1.494,50 para contener la presión.

    El panorama económico, aseguran los analistas, dependerá ahora del equilibrio entre el optimismo poselectoral y las señales concretas sobre el futuro del régimen cambiario y la acumulación de reservas. Fuente: iProfesional, Ámbito, La Nación.

