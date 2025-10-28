El Banco Central lanzó una moneda que recuerda el gol de Diego Maradona en México 1986

La iniciativa es del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. El BCRA ya participó en este programa con la acuñación de monedas en las copas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, en la que la Argentina se coronó campeona del mundo. A estas emisiones se suma ahora la nueva moneda conmemorativa de la Copa Mundial 2026, que por primera vez se celebrará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

En el reverso, se exhibe el esquema del gol de 1986, donde se observa la trayectoria de la genial jugada: su camino al arco y los oponentes que fue eludiendo hasta marcar el gol. También en el reverso, en el círculo central del campo de juego figura el valor facial simbólico de $10. En el arco superior se lee "Banco Central de la República Argentina" y en el inferior, "Copa Mundial de la FIFA 2026".

imagen-noticia-25-10-28-Noticia-MONEDA-MUNDIAL-2026 La moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 milímetros. La emisión es limitada y habrá solo 2.500 unidades para el mercado nacional. Además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional. El diseño fue realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro y fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de la Real Casa de Moneda de España. La moneda se entrega en cápsula acrílica, con estuche y certificado de autenticidad. Los ejemplares pueden adquirirse en la página web del BCRA.