El Banco Central lanzó una moneda que recuerda el gol de Diego Maradona en México 1986

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Homenaje | El Banco Central de la República Argentina presentó la moneda conmemorativa de plata de la Copa Mundial FIFA 2026, cuyo diseño rinde homenaje al histórico segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado el mejor de la historia de los mundiales. En el anverso se observa una pelota atravesando la pieza, símbolo de la pasión futbolera nacional. En el reverso, se ilustra la icónica jugada del 22 de junio de 1986, a 40 años de aquel momento que marcó al fútbol mundial. La moneda, acuñada en plata 925, posee un valor facial de $10, un diámetro de 40 mm, un peso de 27 gramos y canto estriado. Fue diseñada por el equipo del Banco Central y producida por la Real Casa de Moneda de España. Con esta emisión, Argentina participa por sexta vez en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa del Mundo, tras haberlo hecho en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Cada pieza se entrega en cápsula acrílica, con estuche y certificado de autenticidad. Más información en sitioandino.com #Argentina #BancoCentral #Mundial2026 #MonedaConmemorativa #FIFA2026 #Maradona #México86 #Numismática #FútbolArgentino"
