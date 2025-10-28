28 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Homenaje

El Banco Central lanzó una moneda que recuerda el gol de Diego Maradona en México 1986

Se trata de una edición limitada y conmemorativa dedicada a la Copa Mundial 2026. Cómo es y de qué forma se puede adquirir.

El Banco Central lanzó una moneda que recuerda el gol de Diego Maradona en México 1986

El Banco Central lanzó una moneda que recuerda el gol de Diego Maradona en México 1986

Por Sitio Andino Economía

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una moneda de colección conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo diseño principal es un esquema de la legendaria jugada del segundo gol argentino, de Diego Maradona ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales. En 2026 se cumplirán 40 años de aquel hito deportivo.

La iniciativa es del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. El BCRA ya participó en este programa con la acuñación de monedas en las copas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, en la que la Argentina se coronó campeona del mundo. A estas emisiones se suma ahora la nueva moneda conmemorativa de la Copa Mundial 2026, que por primera vez se celebrará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

Lee además
el swap de estados unidos con el banco central no calmo los mercados
acuerdo

El swap de Estados Unidos con el Banco Central no calmó los mercados
El Banco Central formalizó el swap de US$20.000 millones con Estados Unidos
salvataje

El Banco Central formalizó el swap de US$20.000 millones con Estados Unidos
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Homenaje | El Banco Central de la República Argentina presentó la moneda conmemorativa de plata de la Copa Mundial FIFA 2026, cuyo diseño rinde homenaje al histórico segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado el mejor de la historia de los mundiales. En el anverso se observa una pelota atravesando la pieza, símbolo de la pasión futbolera nacional. En el reverso, se ilustra la icónica jugada del 22 de junio de 1986, a 40 años de aquel momento que marcó al fútbol mundial. La moneda, acuñada en plata 925, posee un valor facial de $10, un diámetro de 40 mm, un peso de 27 gramos y canto estriado. Fue diseñada por el equipo del Banco Central y producida por la Real Casa de Moneda de España. Con esta emisión, Argentina participa por sexta vez en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa del Mundo, tras haberlo hecho en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Cada pieza se entrega en cápsula acrílica, con estuche y certificado de autenticidad. Más información en sitioandino.com #Argentina #BancoCentral #Mundial2026 #MonedaConmemorativa #FIFA2026 #Maradona #México86 #Numismática #FútbolArgentino"

El diseño de la nueva moneda que lanzó el BCRA

En la parte central de su anverso, presenta una pelota atravesando la moneda, como alegoría sobre la pasión futbolera, mientras que en el arco superior se inscribe la leyenda "República Argentina", y en el inferior, "Copa Mundial de la FIFA 2026".

En el reverso, se exhibe el esquema del gol de 1986, donde se observa la trayectoria de la genial jugada: su camino al arco y los oponentes que fue eludiendo hasta marcar el gol. También en el reverso, en el círculo central del campo de juego figura el valor facial simbólico de $10. En el arco superior se lee "Banco Central de la República Argentina" y en el inferior, "Copa Mundial de la FIFA 2026".

imagen-noticia-25-10-28-Noticia-MONEDA-MUNDIAL-2026

La moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 milímetros. La emisión es limitada y habrá solo 2.500 unidades para el mercado nacional. Además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional.

El diseño fue realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro y fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de la Real Casa de Moneda de España. La moneda se entrega en cápsula acrílica, con estuche y certificado de autenticidad. Los ejemplares pueden adquirirse en la página web del BCRA.

Temas
Seguí leyendo

Familias ahogadas por el crédito: la morosidad marca récords históricos

Arquitectura: los Premios Edificar vuelven a reconocer la excelencia arquitectónica en Mendoza

Cuándo es y cuánto dura el Cyber Monday 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 28 de octubre de 2025

Educación y minería se unen en la Expo Argentina Mining para la Mendoza del futuro

Jimena Latorre se reunió con una empresa minera canadiense interesada en invertir en Mendoza

El dólar oficial sube tras el alivio electoral y el mayorista roza el techo de la banda

Tras el triunfo de Milei, Ualá despide 110 trabajadores en Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 19 de octubre de 2024.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 28 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Javier Milei pretende avanzar con la reforma laboral y tributaria. 
LA PROPUESTA

En qué consiste la reforma laboral de Javier Milei

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura

Las vainas y monedas secuestradas en Guaymallén.
un detenido

Importante secuestro de bronce tras un operativo en Guaymallén

Grave caso de violencia de género en Guaymallén. 
el agresor está libre

Brutal paliza de un hombre a su pareja en Guaymallén

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de octubre

Te Puede Interesar

Javier Milei le tomó juramento a Pablo Quirno y se convirtió en el nuevo canciller argentino
Asunción

Milei le tomó juramento a Pablo Quirno y se convirtió en el nuevo canciller argentino

Por Sitio Andino Política
Las cámaras pueden identificar en tiempo real los rostros de personas con pedido de captura
Innovación

Mendoza incorpora inteligencia artificial en la seguridad y ya logró una detención con reconocimiento facial

Por Sitio Andino Policiales
Mendoza conmemoran el Día Mundial del ACV con llamado urgente a la acción rápida.
Toma de conciencia

Día Mundial del ACV: en Mendoza se registran alrededor de 2200 casos anuales

Por Natalia Mantineo