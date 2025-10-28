28 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 28 de octubre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este martes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 28 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 28 de octubre de 2025

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Javier Milei en Wall Street que ahora celebra su triunfo.
Elecciones y Mercados

Tras la victoria de Javier Milei festejan los mercados con dólar a la baja y activos argentinos que vuelan
Expectativa por el fin del cepo: a cuánto cotizará el dólar y cómo comprarlo.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de octubre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, martes 28 de octubre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.445.
  • Para la venta a $1.465.
PLACA-MONEDA-EXTRANJERA 27 OCTUBRE

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, martes 28 de octubre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.441,29 para la compra;
  • A $1.444,12 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.445,65 para la compra;
  • A $1.459,53 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.833 para la compra;
  • A $1.898 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, martes 28 de octubre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.665,66 para la compra;
  • En $1.671,63 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $657 para la compra;
  • A $1.521,85 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

El dólar se derrumba tras el triunfo del oficialismo en las elecciones 2025

Euforia en mercados: las acciones y los bonos suben fuerte tras el triunfo libertario

Elecciones 2025: Qué mirar esta noche y esperar para mañana en la economía y los mercados

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 26 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 25 de octubre de 2025

Estados Unidos y otra compra millonaria de pesos para controlar el dólar antes de las elecciones

Expectativa y cautela del mercado: el dólar al borde del límite antes de las elecciones

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de octubre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei en Wall Street que ahora celebra su triunfo.
Elecciones y Mercados

Tras la victoria de Javier Milei festejan los mercados con dólar a la baja y activos argentinos que vuelan

Las Más Leídas

El Bebe Cruzate, baleado esta madrugada en Las Heras. 
está internado

Balearon al "Bebe" Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas.
Los números finos

Legislatura: los que entran, los que se quedan y los que se van con los resultados de las elecciones

Expectativa por el fin del cepo: a cuánto cotizará el dólar y cómo comprarlo.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de octubre de 2025

Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Mendoza
renovación en el Congreso

Elecciones 2025: Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Mendoza

Elecciones 2025 en Mendoza: cómo saber los resultados de mi mesa
Resultados

Elecciones 2025 en Mendoza: cómo votó mi mesa

Te Puede Interesar

Javier Milei en Wall Street que ahora celebra su triunfo.
Elecciones y Mercados

Tras la victoria de Javier Milei festejan los mercados con dólar a la baja y activos argentinos que vuelan

Por Marcelo López Álvarez
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con precipitaciones aisladas.
el clima

Continúa el frío, el pronóstico del tiempo para este martes 28 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Cornejo ya impulsó una reforma constitucional en su primer gobierno, pero no tuvo éxito.
Segunda etapa de la gestión

¿Reforma constitucional con reelección de gobernador? Esto dijo Alfredo Cornejo

Por Facundo La Rosa