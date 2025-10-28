28 de octubre de 2025
Educación y minería se unen en la Expo Argentina Mining para la Mendoza del futuro

Mendoza impulsa la formación para una minería moderna y sostenible con la Expo Educativa 2025, que conecta educación, innovación y desarrollo territorial.

Por Sitio Andino Economía

El Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Minería, llevará adelante una Expo Educativa en el marco de Argentina Mining 2025, con el propósito de fortalecer el vínculo entre el sistema educativo provincial y la cadena de valor minera, uno de los sectores con mayor potencial de desarrollo para Mendoza.

La propuesta del Gobierno provincial busca visibilizar la oferta académica vinculada al sector minero, promover la articulación entre instituciones formativas, organismos públicos, empresas y profesionales, y acercar a estudiantes y docentes al conocimiento de una minería moderna, innovadora y ambientalmente responsable, con impacto en el empleo y el desarrollo territorial.

Entre las principales atracciones se destaca una carpa educativa con la participación de universidades, escuelas técnicas e institutos superiores; un espacio de experiencias inmersivas mediante realidad virtual para conocer procesos mineros y ambientales; y un ciclo de charlas “Herramientas para el desarrollo minero sostenible”, con más de 40 exposiciones a cargo de especialistas del ámbito académico, técnico, científico y productivo.

image

“La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, con el acompañamiento de Impulsa Mendoza, Laugero, CAMEM y El Ceibo, han organizado esta Expo Educativa en el marco de Argentina Mining. Contaremos con una amplia oferta formativa, experiencias interactivas y más de cuarenta charlas orientadas a despertar el interés sobre la actividad minera”, explicó Javier Frías, coordinador de Sostenibilidad de la Dirección de Minería.

Frías destacó que se espera una gran participación de estudiantes, docentes y público en general, y subrayó que el espacio educativo fue concebido como un punto de encuentro entre la comunidad universitaria, científica, profesional, técnica, empresaria y gubernamental, para reflexionar y promover una minería moderna y responsable, adaptada a los desafíos del siglo XXI.

Durante las tres jornadas, el ciclo de charlas reunirá a referentes de universidades nacionales y provinciales, institutos técnicos, organismos públicos y colegios profesionales, quienes abordarán ejes como formación técnica y universitaria aplicada, transición energética, gestión ambiental, geociencias, movilidad sustentable, investigación territorial y modelos de desarrollo sostenible.

Cronograma de Argentina Mining 2025

Educación y minería se unen en la Expo Argentina Mining para la Mendoza del futuro
Oportunidad

Educación y minería se unen en la Expo Argentina Mining para la Mendoza del futuro

Por Sitio Andino Economía
