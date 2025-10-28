Educación y minería se unen en la Expo Argentina Mining para la Mendoza del futuro

El Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Minería , llevará adelante una Expo Educativa en el marco de Argentina Mining 2025 , con el propósito de fortalecer el vínculo entre el sistema educativo provincial y la cadena de valor minera , uno de los sectores con mayor potencial de desarrollo para Mendoza.

La actividad se realizará los días miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de octubre de 2025 , de 9 a 19 , en el predio de la Nave Cultural en la Ciudad de Mendoza.

La propuesta del Gobierno provincial busca visibilizar la oferta académica vinculada al sector minero , promover la articulación entre instituciones formativas, organismos públicos, empresas y profesionales , y acercar a estudiantes y docentes al conocimiento de una minería moderna, innovadora y ambientalmente responsable , con impacto en el empleo y el desarrollo territorial.

Entre las principales atracciones se destaca una carpa educativa con la participación de universidades, escuelas técnicas e institutos superiores; un espacio de experiencias inmersivas mediante realidad virtual para conocer procesos mineros y ambientales; y un ciclo de charlas “Herramientas para el desarrollo minero sostenible” , con más de 40 exposiciones a cargo de especialistas del ámbito académico, técnico, científico y productivo.

image

“La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, con el acompañamiento de Impulsa Mendoza, Laugero, CAMEM y El Ceibo, han organizado esta Expo Educativa en el marco de Argentina Mining. Contaremos con una amplia oferta formativa, experiencias interactivas y más de cuarenta charlas orientadas a despertar el interés sobre la actividad minera”, explicó Javier Frías, coordinador de Sostenibilidad de la Dirección de Minería.

Frías destacó que se espera una gran participación de estudiantes, docentes y público en general, y subrayó que el espacio educativo fue concebido como un punto de encuentro entre la comunidad universitaria, científica, profesional, técnica, empresaria y gubernamental, para reflexionar y promover una minería moderna y responsable, adaptada a los desafíos del siglo XXI.

Durante las tres jornadas, el ciclo de charlas reunirá a referentes de universidades nacionales y provinciales, institutos técnicos, organismos públicos y colegios profesionales, quienes abordarán ejes como formación técnica y universitaria aplicada, transición energética, gestión ambiental, geociencias, movilidad sustentable, investigación territorial y modelos de desarrollo sostenible.

Cronograma de Argentina Mining 2025