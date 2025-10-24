San Carlos crea la Policía Ambiental para proteger su sistema hídrico y erradicar basurales

Por Sitio Andino Departamentales







El Municipio de San Carlos y el Gobierno Provincial firmaron un convenio de cooperación fundamental para proteger los recursos hídricos y el futuro del departamento. El acuerdo fue firmado por el Intendente Dr. Alejandro Morillas, con la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Mendoza, liderada por Pablo Rodríguez, y con la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental a cargo de Leonardo Fernández.

image El convenio tiene como objetivos erradicar los basurales a cielo abierto que afectan los cauces aluvionales así como la limpieza y mantenimiento adecuado de las obras hidráulicas.

Nueva policía ambiental en San Carlos Una de las medidas más relevantes del convenio es la creación de la Policía Ambiental, que tendrá un papel crucial en la fiscalización y emisión de multas para aquellas personas que incurran en acciones de contaminación.

image Al respecto, el Intendente destacó, “Cuidar el ambiente es fundamental y eso implica también gestionar adecuadamente la basura. Queremos lograr un San Carlos limpio y sostenible, para ello necesitamos la colaboración de todos y estar más comprometidos con las generaciones que vienen. Es un trabajo en conjunto.”

image Esta iniciativa no solo busca eliminar focos de contaminación que afectan directamente al agua, un recurso vital y cada vez más escaso, sino también concientizar a la comunidad sobre la importancia de un manejo responsable de los residuos. La Municipalidad de San Carlos continúa trabajando por el bienestar de la comunidad y el cuidado del medio ambiente.