El Lobo se agranda: Gimnasia de Mendoza planea un estadio para 33 mil hinchas

Así lo confirmó el vicepresidente del Mensana, Juan Pablo Civit, en Aconcagua Radio, sobre el Estadio Víctor Legrotaglie y su preparación en el fútbol de Primera.

Por Aconcagua Radio

Tras conseguir el tan ansiado ascenso el pasado 11 de octubre, Gimnasia y Esgrima de Mendoza se prepara para debutar en la Primera División del fútbol argentino, donde compartirá categoría con Independiente Rivadavia y, si evita el descenso, Godoy Cruz. El receso posterior al ascenso sirvió no solo para el descanso y la preparación del plantel Mensana, sino también para evaluar el estado de su estadio, en materia de infraestructura, según las exigencias de la AFA.

El vicepresidente del club, Juan Pablo Civit, habló con Aconcagua Radio 90.1 y adelantó cómo se prepara la institución de cara a la próxima temporada, además de los planes de la dirigencia para ampliar el Estadio Víctor Legrotaglie.

Tras el ascenso, ¿cómo se prepara Gimnasia para el fútbol de Primera?

Antes del inicio oficial de una nueva temporada, Civit recordó que este viernes se realizará una cena institucional en el estadio Víctor Legrotaglie, donde se reunirán jugadores, cuerpo técnico, hinchas y socios para celebrar el histórico ascenso del pasado 11 de octubre.Vamos a hacer un reconocimiento a los jugadores, dirigentes e hinchas en este festejo que realizaremos el viernes a partir de las 20, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie ”, comentó el dirigente.

Con la intención de sumar entre 10 y 12 refuerzos, Civit señaló que el club trabaja para afrontar el nuevo desafío: “Sabemos que en un año mundialista los plazos se acortan. El torneo comienza antes y tenemos que estar a la altura de la Primera División. Estrenarse en esta categoría siempre es difícil ”, explicó.

Si bien se espera la continuidad de Ariel Broggi y buena parte del plantel, el foco principal del club estará puesto en las obras de infraestructura para adecuar el estadio a los estándares de la AFA. “Estamos muy ansiosos, pero seguimos en movimiento. Ayer mismo analizamos las refacciones que nos solicita AFA. Además, Fernando (Porretta) tiene un plan muy interesante a mediano y largo plazo para el estadio ”, adelantó Civit.

Ampliar el estadio: el gran proyecto Mensana

Uno de los trabajos más importantes será la ampliación del estadio para recibir mayor cantidad de público, teniendo en cuenta que la cancha ya fue sede de partidos de Primera cuando Godoy Cruz utilizó sus instalaciones. “Evaluamos la posibilidad de extender el campo de juego unos 30 metros hacia el sur para aprovechar mejor el espacio de las tribunas, porque allí se enfoca el nuevo proyecto”, explicó.

El dirigente adelantó también el punto más destacado del plan de obras: “El proyecto de Fernando, adelantando un poquito, busca llegar a una capacidad de 33 mil personas ”, confirmó Civit.

Con la ampliación, el club deberá cumplir además con las exigencias técnicas de AFA, como mejorar la iluminación, los vestuarios visitantes y la instalación de cabinas para el VAR. “Nos hemos hecho fuertes de local y queremos mantener esa identidad. Nuestra casa es clave para seguir creciendo ”, cerró el vicepresidente de Gimnasia.

Escuchá la entrevista completa a Juan Pablo Civit, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

