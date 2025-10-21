21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Entrevista

Fabián Solís en Aconcagua Radio: "Estamos muy mal y no vemos que esto pueda mejorar en corto o mediano plazo"

El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) brindó detalles acerca de la caída de la actividad. Escuchá la nota completa.

Fabián Solís en Aconcagua Radio: Estamos muy mal y no vemos que esto pueda mejorar en corto o mediano plazo

Fabián Solís en Aconcagua Radio: "Estamos muy mal y no vemos que esto pueda mejorar en corto o mediano plazo"

 Por Aconcagua Radio

El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la provincia de Mendoza (Asinmet), Fabián Solís, dialogó con Aconcagua Radio 90.1 acerca de la caída del sector y qué aristas influyen en la disminución de la actividad.

"En los últimos nueve meses del año pasado, la industria metalúrgica en Mendoza tuvo una caída promedio del 12,3%. Ahora, en estos nueve meses del año 2025 nuestra actividad ha caído el 0,15%, es decir, que se ha mantenido la caída del 2024, y no hemos podido levantar un solo punto porcentual de actividad", indicó Solís.

Lee además
La Junta Directiva de Ending Clergy Abuse (ECA) junto al papa León XIV. Escuchá la entrevista a Aconcagua Radio.
Entrevista

Sergio Salinas en Aconcagua Radio: "Por primera vez, un Papa reconoce el problema de los abusos de la Iglesia"
Luis Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno
Campaña electoral

Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue "boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno"

Estamos muy mal y no vemos que esto pueda mejorar a un corto o mediano plazo. Así que estamos bastante preocupados. Estamos muy mal y no vemos que esto pueda mejorar a un corto o mediano plazo. Así que estamos bastante preocupados.

Complicaciones económicas en la industria metalúrgica

El referente de la actividad explicó los problemas que impiden que la actividad crezca. "Uno puede comprar dólares para irse de vacaciones, pero una sociedad anónima no puede hacerlo para traer tecnología o maquinaria de afuera. No nos podemos desarrollar y ni ser competitivos frente a los mercados internacionales", comentó.

El gobierno nacional no está pensando en la industria local, por ende tampoco en las escuelas técnicas, en las universidades, los científicos y en la sociedad que se emplea. El gobierno nacional no está pensando en la industria local, por ende tampoco en las escuelas técnicas, en las universidades, los científicos y en la sociedad que se emplea.

Además, comentó que la industria local no tiene la tecnología necesaria para competir con la de afuera, y falta infraestructura para aliviar los costos de logística. "La Argentina se arregla trabajando. La industria metalúrgica es la segunda más grande del país, que también emplea, capacita y forma a sus recursos humanos. Entonces, entendemos que la industria es parte de la solución y no del problema", indicó.

Solís remarcó la necesidad de una política industrial que beneficie a toda la comunidad y no solo al empresario. "Tenemos que crear crecimiento y el Estado tiene que pensar en un desarrollo industrial a largo plazo", expresó.

Escuchá la entrevista completa a Fabián Solís, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

Embed

Temas
Seguí leyendo

Adriana Cano en Aconcagua Radio: "Queremos darle seguridad a los niños que asisten a escuelas de verano"

Las Más Leídas

Alerta del Ministerio Público Fiscal por una nueva modalidad de estafa. 
advertencia

Cómo funciona la nueva estafa virtual en Mendoza

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes

Te Puede Interesar

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

Por Carla Canizzaro
Docentes de Mendoza se capacitan en Matemática para frenar los malos indicadores que se observa en las aulas. video
Educación

Docentes de Mendoza se capacitan en Matemática para frenar los malos indicadores que se observa en las aulas

Por Natalia Mantineo
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política