Fabián Solís en Aconcagua Radio: "Estamos muy mal y no vemos que esto pueda mejorar en corto o mediano plazo"

El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la provincia de Mendoza (Asinmet) , Fabián Solís, dialogó con Aconcagua Radio 90.1 acerca de la caída del sector y qué aristas influyen en la disminución de la actividad.

"En los últimos nueve meses del año pasado, la industria metalúrgica en Mendoza tuvo una caída promedio del 12,3%. Ahora, en estos nueve meses del año 2025 nuestra actividad ha caído el 0,15%, es decir, que se ha mantenido la caída del 2024, y no hemos podido levantar un solo punto porcentual de actividad", indicó Solís.

Campaña electoral Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue "boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno"

Entrevista Sergio Salinas en Aconcagua Radio: "Por primera vez, un Papa reconoce el problema de los abusos de la Iglesia"

Estamos muy mal y no vemos que esto pueda mejorar a un corto o mediano plazo. Así que estamos bastante preocupados. Estamos muy mal y no vemos que esto pueda mejorar a un corto o mediano plazo. Así que estamos bastante preocupados.

El referente de la actividad explicó los problemas que impiden que la actividad crezca. "Uno puede comprar dólares para irse de vacaciones, pero una sociedad anónima no puede hacerlo para traer tecnología o maquinaria de afuera. No nos podemos desarrollar y ni ser competitivos frente a los mercados internacionales", comentó.

El gobierno nacional no está pensando en la industria local, por ende tampoco en las escuelas técnicas, en las universidades, los científicos y en la sociedad que se emplea. El gobierno nacional no está pensando en la industria local, por ende tampoco en las escuelas técnicas, en las universidades, los científicos y en la sociedad que se emplea.

Además, comentó que la industria local no tiene la tecnología necesaria para competir con la de afuera, y falta infraestructura para aliviar los costos de logística. "La Argentina se arregla trabajando. La industria metalúrgica es la segunda más grande del país, que también emplea, capacita y forma a sus recursos humanos. Entonces, entendemos que la industria es parte de la solución y no del problema", indicó.

Solís remarcó la necesidad de una política industrial que beneficie a toda la comunidad y no solo al empresario. "Tenemos que crear crecimiento y el Estado tiene que pensar en un desarrollo industrial a largo plazo", expresó.

Escuchá la entrevista completa a Fabián Solís, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com