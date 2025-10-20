20 de octubre de 2025
{}
Entrevista

Sergio Salinas en Aconcagua Radio: "Por primera vez, un Papa reconoce el problema de los abusos de la Iglesia"

El abogado Sergio Salinas, miembro de Ending Clergy Abuse, habló con Aconcagua Radio 90.1 sobre la reunión que la organización mantuvo con el papa León XIV.

La Junta Directiva de Ending Clergy Abuse (ECA) junto al papa León XIV. Escuchá la entrevista a Aconcagua Radio.

Foto: @VATICAN MEDIA
 Por Aconcagua Radio

En un hecho sin precedentes en el Vaticano, el Papa León XIV mantuvo una audiencia privada con representantes de Ending Clergy Abuse (ECA), organización internacional dedicada a erradicar los abusos dentro de la Iglesia. Entre ellos se encontraba el abogado mendocino Sergio Salinas, miembro de Xumek y del directorio global de la asociación.

El abogado explicó que la reunión fue privada y decidida directamente por el pontífice, lo que le otorga un carácter especial. “Hay audiencias oficiales y otras privadas. Esta última fue decidida por el Papa en persona, y eso demuestra un interés distinto y mucha fuerza simbólica”, sostuvo.

papa Leon XIV junto a consejo directivo de ending clergy abuse sergio salinas 1
El papa León XIV se reunió con miembros de la Junta Directiva de Ending Clergy Abuse (ECA), entre ellos, el abogado mendocino Sergio Salinas.

Según relató, durante la audiencia se abordaron temas centrales como la tolerancia cero frente a los abusos, los mecanismos de prevención y el trabajo conjunto con la Congregación para la Doctrina de la Fe, encargada de investigar los delitos contra menores dentro de la institución.

“Le creí, pero como abogado penalista, le creo un tiempo”

Consultado sobre su impresión del encuentro, Salinas fue cauto pero esperanzado: “Le creí. Me pareció sincero. Pero no dejo de ser un abogado penalista: creo un tiempo, hasta que vea resultados concretos. Por ahora, que nos haya recibido y puesto en agenda ya es un avance enorme”.

Durante la reunión, el pontífice expresó su sorpresa al conocer detalles del rechazo a las víctimas mendocinas en 2020, cuando viajaron al Vaticano sin ser recibidas. “No lo podía creer. Hacía gestos de enojo cuando se lo contamos. Fue un momento muy fuerte, realmente lloramos todos”, recordó Salinas emocionado.

miembros de ending clergy abuso se reunieron con el papa león XIV fin de los abusos en el clero
Integrantes de ECA.

El mendocino viajó a Roma junto a representantes de 30 países. “Fuimos con la misión de transmitir lo que viven las víctimas y de ofrecer colaboración para lograr cambios reales dentro de la Iglesia”, señaló.

Un gesto simbólico y esperanzador

Salinas explicó que el próximo paso será mantener una comunicación directa y constante con el Vaticano, para impulsar mecanismos de control y transparencia. “Queremos que se implemente una verdadera tolerancia cero, como en Canadá o Estados Unidos. Si un sacerdote comete un abuso, debe ser apartado de inmediato y denunciado ante la justicia”, señaló.

“Lo importante ahora es que haya continuidad y compromiso real. Nos vamos con esperanza, pero también con la responsabilidad de que este diálogo se traduzca en hechos”, concluyó.

Escuchá la entrevista completa del abogado mendocino Sergio Salinas, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

