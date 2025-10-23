Carlos Gallo en Aconcagua Radio: "Se dieron de baja pensiones con auditorías imposibles de cumplir"

El especialista en seguridad social , Carlos Gallo , explicó en diálogo con Aconcagua Radio los alcances del reciente fallo de la Justicia Federal de Catamarca , que ordena restituir las pensiones no contributivas suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) .

“ El fallo fue emitido en Catamarca, pero su impacto es nacional . No solo la justicia lo ordenó, sino que la resolución ya fue publicada en el Boletín Oficial , por lo que el proceso de restitución comenzó formalmente”, señaló Gallo, quien además confirmó que las personas afectadas recibirán los pagos retroactivos correspondientes .

El especialista detalló que el fallo obliga a reanudar los pagos suspendidos y a liquidar los meses adeudados . “ Se estima que son las 111 mil pensiones dadas de baja durante la auditoría realizada por la ANDIS ”, explicó.

Según Gallo, aquella auditoría fue “imposible de cumplir” para muchos beneficiarios. “ Hubo personas citadas en tres lugares distintos o sin notificación. Así se dieron de baja miles de pensiones sin sustento real ”, afirmó.

El caso, agregó, “quedó vinculado con los audios de (Diego) Spagnuolo, en los que él mismo admitía que se usaron casos aislados para estigmatizar y justificar recortes”.

Carlos Gallo, especialista en seguridad social.

Revisión y funcionamiento del sistema

Durante la entrevista, Gallo recordó que el control de estas prestaciones debe ser permanente, pero no arbitrario. “En la ANSES siempre existieron áreas de auditoría aleatorias para verificar si las prestaciones son correctas. No hace falta una intervención especial para eso”, explicó.

Además, subrayó que la determinación del derecho a percibir una pensión por discapacidad corresponde a la Agencia Nacional de Discapacidad, mientras que el ANSES actúa como intermediario operativo, ya que administra los pagos y los canales de acceso en línea.

“El sistema está preparado para funcionar con transparencia, lo que faltó fue voluntad de no estigmatizar a quienes más necesitan”, expresó Carlos Gallo.

Cambios en los requisitos y el rol del Estado

La normativa sufrió modificaciones importantes en los últimos años, particularmente a raíz de las observaciones del Comité de las Personas con Discapacidad de la ONU. “Desde 2023, se flexibilizó el requisito socioeconómico para las personas mayores de edad. Antes se evaluaba también el ingreso familiar; ahora solo se considera la situación individual”, señaló Gallo.

También explicó que históricamente hubo avances: “Hasta 2003 existía un sistema de alta por baja, es decir, alguien debía fallecer o dejar de cobrar para que otra persona ingresara. Eso se cambió porque violaba el principio de universalidad de la seguridad social”.

