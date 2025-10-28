Gimnasia y Esgrima volvió a los entrenamientos y define refuerzos para su regreso a Primera División

El sueño ya es una realidad. El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza volvió este martes a los entrenamientos en el predio de Buena Nueva, con la mente puesta en su histórico regreso a la Primera División del fútbol argentino . Leé toda la información en Sitio Andino.

Luego de haberse coronado campeón de la Primera Nacional 2025 , el equipo dirigido por Ariel Broggi comenzó la puesta a punto para afrontar una temporada que marcará un antes y un después en la historia del club.

El inicio de la pretemporada llega en medio de una ola de emociones: mientras los hinchas ultiman detalles para celebrar La Fiesta de los Campeones , programada para el viernes 31 de octubre , la dirigencia ya trabaja a contrarreloj en la conformación del nuevo plantel y en la continuidad del cuerpo técnico .

Entre los primeros temas de agenda, la comisión directiva mensana avanza en negociaciones con Talleres de Córdoba para comprar parte del pase de Franco Saavedra , una de las figuras del ascenso.

El lateral derecho, de apenas 22 años, llegó al club a préstamo sin cargo ni opción de compra y completó una temporada destacada con 31 partidos oficiales. Su rendimiento constante lo transformó en una pieza clave del esquema de Broggi y, por eso, Gimnasia pretende quedarse con al menos el 50% de su ficha.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado del defensor ronda los 200 mil euros, una cifra que el Lobo intentará cubrir mediante un acuerdo escalonado con la institución cordobesa.

“Saavedra se ganó el cariño de la gente y el respeto del cuerpo técnico. Queremos que siga con nosotros en Primera”, confiaron desde la dirigencia blanquinegra.

El jugador, por su parte, ya manifestó su deseo de continuar en Mendoza, donde encontró continuidad y protagonismo tras no haber tenido espacio en el plantel de Talleres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1983191290943812036&partner=&hide_thread=false El Lobo volvió al ruedo: @GimnasiaMendoza retomó los entrenamientos pensando en su debut en #PrimeraDivisión 2026. Ariel Broggi seguiría al mando y el club busca moverse por el mercado de pases. pic.twitter.com/D6X5O4M8iN — Sebastián Colucci (@MSColucci) October 28, 2025

Ariel Broggi, cada vez más cerca de seguir en el cargo

Otro de los temas prioritarios es la renovación del vínculo con el entrenador Ariel Broggi, el técnico que condujo a Gimnasia a su histórico ascenso.

Las conversaciones con la dirigencia están muy avanzadas, y todo indica que en los próximos días se sellará su continuidad por 12 meses. El ex ayudante de Hernán Crespo y de Sebastián Beccacece ha logrado imponer una identidad clara, basada en la solidez defensiva, el orden táctico y la presión alta.

“Broggi quiere seguir, el club también. Solo faltan ajustar detalles contractuales”, confirmaron fuentes cercanas al Lobo.

La idea del entrenador es mantener la base del equipo campeón, reforzando posiciones puntuales con jugadores de experiencia en Primera.

El regreso más esperado para el Lobo

Mientras los dirigentes ultiman gestiones en el mercado de pases, los hinchas mensanas cuentan los días para volver a vivir un partido de Primera División en el Víctor Antonio Legrotaglie. El ascenso, conseguido con autoridad y regularidad, devolvió al club a la máxima categoría luego de décadas de esfuerzo.

El entusiasmo también se refleja en la venta de abonos, la renovación de socios y el armado de la Fiesta de los Campeones, que se celebrará con shows musicales, homenajes al plantel y sorpresas para los simpatizantes.

Con Broggi al mando, Gimnasia y Esgrima de Mendoza ya pone la mira en lo que viene: competir en Primera y consolidar un proyecto deportivo sólido que le permita sostenerse entre los mejores.