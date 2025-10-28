28 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
un nuevo camino

Gimnasia y Esgrima volvió a los entrenamientos y define refuerzos para su regreso a Primera División

El Lobo mendocino retomó las prácticas con miras a su estreno en el fútbol de la Primera División 2026. Mirá todos los detalles.

Ariel Broggi comandó el primer entrenamiento del Lobo tras el ascenso a Primera.

Ariel Broggi comandó el primer entrenamiento del Lobo tras el ascenso a Primera.

Por Sitio Andino Deportes

El sueño ya es una realidad. El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza volvió este martes a los entrenamientos en el predio de Buena Nueva, con la mente puesta en su histórico regreso a la Primera División del fútbol argentino. Leé toda la información en Sitio Andino.

Luego de haberse coronado campeón de la Primera Nacional 2025, el equipo dirigido por Ariel Broggi comenzó la puesta a punto para afrontar una temporada que marcará un antes y un después en la historia del club.

Lee además
Camilo Ugo Carabelli superó a Tomás Etcheverry y sigue en carrera en el Masters 1000 de París.

Camilo Ugo Carabelli ganó el duelo argentino ante Etcheverry y avanzó de ronda del Masters 1000 de París
La FIFA abrió una nueva fase para comprar entradas del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
el detalle completo

Entradas para el Mundial 2026: la FIFA abrió la segunda fase de venta y lanzó un millón de tickets adicionales

El inicio de la pretemporada llega en medio de una ola de emociones: mientras los hinchas ultiman detalles para celebrar La Fiesta de los Campeones, programada para el viernes 31 de octubre, la dirigencia ya trabaja a contrarreloj en la conformación del nuevo plantel y en la continuidad del cuerpo técnico.

El Lobo quiere retener a Franco Saavedra

Entre los primeros temas de agenda, la comisión directiva mensana avanza en negociaciones con Talleres de Córdoba para comprar parte del pase de Franco Saavedra, una de las figuras del ascenso.

El lateral derecho, de apenas 22 años, llegó al club a préstamo sin cargo ni opción de compra y completó una temporada destacada con 31 partidos oficiales. Su rendimiento constante lo transformó en una pieza clave del esquema de Broggi y, por eso, Gimnasia pretende quedarse con al menos el 50% de su ficha.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado del defensor ronda los 200 mil euros, una cifra que el Lobo intentará cubrir mediante un acuerdo escalonado con la institución cordobesa.

“Saavedra se ganó el cariño de la gente y el respeto del cuerpo técnico. Queremos que siga con nosotros en Primera”, confiaron desde la dirigencia blanquinegra.

El jugador, por su parte, ya manifestó su deseo de continuar en Mendoza, donde encontró continuidad y protagonismo tras no haber tenido espacio en el plantel de Talleres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1983191290943812036&partner=&hide_thread=false

Ariel Broggi, cada vez más cerca de seguir en el cargo

Otro de los temas prioritarios es la renovación del vínculo con el entrenador Ariel Broggi, el técnico que condujo a Gimnasia a su histórico ascenso.

Las conversaciones con la dirigencia están muy avanzadas, y todo indica que en los próximos días se sellará su continuidad por 12 meses. El ex ayudante de Hernán Crespo y de Sebastián Beccacece ha logrado imponer una identidad clara, basada en la solidez defensiva, el orden táctico y la presión alta.

“Broggi quiere seguir, el club también. Solo faltan ajustar detalles contractuales”, confirmaron fuentes cercanas al Lobo.

La idea del entrenador es mantener la base del equipo campeón, reforzando posiciones puntuales con jugadores de experiencia en Primera.

El regreso más esperado para el Lobo

Mientras los dirigentes ultiman gestiones en el mercado de pases, los hinchas mensanas cuentan los días para volver a vivir un partido de Primera División en el Víctor Antonio Legrotaglie. El ascenso, conseguido con autoridad y regularidad, devolvió al club a la máxima categoría luego de décadas de esfuerzo.

El entusiasmo también se refleja en la venta de abonos, la renovación de socios y el armado de la Fiesta de los Campeones, que se celebrará con shows musicales, homenajes al plantel y sorpresas para los simpatizantes.

Con Broggi al mando, Gimnasia y Esgrima de Mendoza ya pone la mira en lo que viene: competir en Primera y consolidar un proyecto deportivo sólido que le permita sostenerse entre los mejores.

Temas
Seguí leyendo

Tragedia en el Inter de Milán: Martínez atropelló y mató a un hombre camino al entrenamiento del Inter

Alpine reveló los detalles de la remontada de Franco Colapinto en México y dejó en evidencia a Pierre Gasly

Final de la Copa Argentina: qué estadios pican en punta para Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors

Francisco Cerúndolo arrasó en París y dejó sin chances a Dzumhur: va por todo en el Masters 1000

Lionel Messi encendió las alarmas: puso en duda su presencia en el Mundial 2026 y sorprendió con sus dichos

El Club Atlético Aldosivi denunció a Godoy Cruz ante la AFA por la devolución de seis puntos

El fútbol del "changuito" Zeballos le dió un triunfo clave a Boca ante Barracas

Malas noticias para River: Sebastián Driussi se lesionó y es duda para el Superclásico ante Boca

LO QUE SE LEE AHORA
El arquero español del Inter de Milán, Josep Martínez, intentó auxiliar a la víctima, pero no pudo salvarle la vida.
mala fortuna

Tragedia en el Inter de Milán: Martínez atropelló y mató a un hombre camino al entrenamiento del Inter

Las Más Leídas

Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, conductor del auto, estaba alcoholizado
Conmoción

Revelan un estremecedor audio del conductor que provocó el fatal accidente en Misiones

Javier Milei pretende avanzar con la reforma laboral y tributaria. 
LA PROPUESTA

En qué consiste la reforma laboral de Javier Milei

Caen copos de nieve en el Manzano Histórico, Tunuyán. (Archivo)
El pronóstico para la semana

La nieve desplazó a la primavera en Tunuyán: las imágenes de la sorpresiva precipitación

El terrible accidente vial ocurrió el 1 de mayo en Tupungato. 
caso liliana moyano

El beneficio que le dieron al acusado por un accidente vial fatal en Tupungato

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de octubre

Te Puede Interesar

Manso Alojamiento: la propuesta para fortalecer a los hoteleros de Mendoza durante el verano. Imagen ilustrativa
Turismo

"Manso Alojamiento": la propuesta para fortalecer a los hoteleros de Mendoza durante el verano

Por Natalia Mantineo
Mauricio Badaloni, sobre la reforma laboral: Todo el sistema necesita una revisión.
Iniciativa

Mauricio Badaloni, sobre la reforma laboral: "Todo el sistema necesita una revisión"

Por Aconcagua Radio
 ¿Entendimos cómo votar con la doble Boleta Única en Mendoza?
elecciones 2025

Los votos en blanco hablan: ¿entendimos cómo votar con la doble Boleta Única en Mendoza?

Por Cecilia Zabala