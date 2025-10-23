23 de octubre de 2025
Gabriel Sottile en Aconcagua Radio: "No sirve quejarse de los políticos y seguir votando a los mismos"

Gabriel Sottile en diálogo con Aconcagua Radio 90.1 invitó a los mendocinos a participar en las elecciones y renovar la política con compromiso y honestidad.

Sottile defendió la necesidad de “poner la honestidad de moda” y convocó a los ciudadanos a comprometerse con el voto

De cara a las elecciones, Gabriel Sottile, candidato a diputado nacional por el Frente Demócrata Libertario, dialogó con Aconcagua Radio 90.1 sobre su visión política, los valores que lo impulsan y su compromiso con la juventud mendocina. “Queremos renovar la dirigencia sin traicionarnos a nosotros mismos”, afirmó en un tono que combinó convicción y autocrítica.

La juventud como motor de la política

Sottile, de 33 años, abogado y profesor universitario, explicó que su candidatura nació de una “decepción con la política tradicional”. Aseguró que su generación está cansada de los mismos nombres y de las mismas fórmulas. “Nos pasamos años quejándonos en Twitter, pero sin involucrarnos. Ahora llegó el momento de hacernos cargo”, dijo.

El joven dirigente defendió la necesidad de “poner la honestidad de moda” y convocó a los ciudadanos a comprometerse más allá del voto. Según él, el desinterés por participar solo “rompe la relación entre el representante y el representado”, una fractura que debilita la democracia y perpetúa los privilegios del poder.

Sottile reveló en Aconcagua Radio su experiencia en el Congreso de la Nación

Durante la entrevista, Sottile se refirió a su experiencia en el Congreso, donde observó con sorpresa “los privilegios inadmisibles de la casta política”. Mencionó asesores con choferes, ascensores exclusivos y restaurantes separados para diputados y empleados. “Ahí me di cuenta de que el cambio no puede esperar”, expresó.

Entre sus propuestas, destacó la derogación de una ley que otorga libre estacionamiento a los legisladores nacionales, y una agenda centrada en tres reformas de segunda generación: laboral, impositiva y previsional. Además, presentó su iniciativa “15 propuestas en 15 días”, con ideas breves difundidas en redes sociales.

gabriel sottile, partido demócrata
Aseguró que su generación está cansada de los mismos nombres y de las mismas fórmulas

En el cierre, Sottile apeló a la esperanza y a la acción. “Somos gente nueva en la política, queremos representar a los que se han decepcionado de la política y los políticos”, dijo. Subrayó que su compromiso con la honestidad, el trabajo y la renovación son los pilares de su proyecto.

Escuchá la entrevista completa a Gabriel Sottile, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

