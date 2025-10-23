Gabriel Sottile en Aconcagua Radio: "No sirve quejarse de los políticos y seguir votando a los mismos"

Sottile defendió la necesidad de “poner la honestidad de moda” y convocó a los ciudadanos a comprometerse con el voto

De cara a las elecciones , Gabriel Sottile , candidato a diputado nacional por el Frente Demócrata Libertario , dialogó con Aconcagua Radio 90.1 sobre su visión política, los valores que lo impulsan y su compromiso con la juventud mendocina. “Queremos renovar la dirigencia sin traicionarnos a nosotros mismos”, afirmó en un tono que combinó convicción y autocrítica.

Sottile, de 33 años, abogado y profesor universitario, explicó que su candidatura nació de una “decepción con la política tradicional” . Aseguró que su generación está cansada de los mismos nombres y de las mismas fórmulas. “Nos pasamos años quejándonos en Twitter, pero sin involucrarnos. Ahora llegó el momento de hacernos cargo ”, dijo.

Entrevista Fabián Solís en Aconcagua Radio: "Estamos muy mal y no vemos que esto pueda mejorar en corto o mediano plazo"

Seguridad social Carlos Gallo en Aconcagua Radio: "Se dieron de baja pensiones con auditorías imposibles de cumplir"

El joven dirigente defendió la necesidad de “poner la honestidad de moda” y convocó a los ciudadanos a comprometerse más allá del voto. Según él, el desinterés por participar solo “rompe la relación entre el representante y el representado” , una fractura que debilita la democracia y perpetúa los privilegios del poder.

Durante la entrevista, Sottile se refirió a su experiencia en el Congreso, donde observó con sorpresa “los privilegios inadmisibles de la casta política” . Mencionó asesores con choferes, ascensores exclusivos y restaurantes separados para diputados y empleados. “Ahí me di cuenta de que el cambio no puede esperar”, expresó.

Entre sus propuestas, destacó la derogación de una ley que otorga libre estacionamiento a los legisladores nacionales, y una agenda centrada en tres reformas de segunda generación: laboral, impositiva y previsional. Además, presentó su iniciativa “15 propuestas en 15 días”, con ideas breves difundidas en redes sociales.

gabriel sottile, partido demócrata Aseguró que su generación está cansada de los mismos nombres y de las mismas fórmulas

En el cierre, Sottile apeló a la esperanza y a la acción. “Somos gente nueva en la política, queremos representar a los que se han decepcionado de la política y los políticos”, dijo. Subrayó que su compromiso con la honestidad, el trabajo y la renovación son los pilares de su proyecto.

Escuchá la entrevista completa a Gabriel Sottile, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com