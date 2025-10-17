Luis Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue "boicotear y tirar piedras al modelo del Gobierno"

Luis Petri , ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza , en diálogo con Aconcagua Radio 90.1 este viernes a pocos días de las elecciones 2025 , apuntó contra la oposición en el Congreso de la Nación Argentina y defendió la reforma laboral.

El funcionario mendocino se encuentra en San Rafael como parte de su recorrida de campaña por la provincia, a una semana de visitar el sur junto al presidente Javier Milei.

Al ser consultado por los proyecto que impulsará si gana una banca en el Parlamento, Petri hizo hincapié en la necesidad de reformar el Código Penal , enfatizando la importancia de endurecer las penas y revisar la edad de imputabilidad: “Estoy absolutamente convencido de la necesidad de discutir un nuevo Código Penal con penas más severas. Una persona que mata en la República Argentina puede tener una pena de 8 años. Es una locura: haber quitado una vida y que la pena que pueda recibir sea de 8 años es una pena mínima".

Además, cuestionó la efectividad de las penas actuales en delitos de corrupción y narcotráfico , señalando que muchas son “todas excarcelables” y que deberían ser “condenas largas y de cumplimiento efectivo”. Según Petri, este debate se vuelve especialmente relevante al abordar la baja en la edad de imputabilidad, dado que hay jóvenes de 14 o 15 años que cometen delitos graves y no pueden ser sometidos a un proceso judicial.

“Hay que necesariamente discutir la baja en la edad de imputabilidad, donde no solamente hay que bajar la edad, sino que también hay que generar un sistema de alertas tempranas que indique que ese chico comete un delito. Son temas que el Congreso debería tratar, pero no trata, porque claramente lo único que ha buscado el Congreso este último año es boicotear y tirar piedras al modelo económico del gobierno”, señaló.

Luis Petri Petri confesó que prefiere hacer campaña puerta a puerta que por vías digitales.

Elecciones 2025 y recorridas provinciales de Luis Petri

El ministro visita los departamentos para conocer la realidad de los vecinos, y prefiere hacer campaña de esta manera, de forma tradicional, sin descuidar las vías digitales.

"Yo priorizo hablar y escuchar a la gente sobre cuáles son las necesidades, que van cambiando de acuerdo a los oasis. Ese contacto con las personas es insustituible, siempre es importante recorrer la provincia. Las redes sociales son importantes pero esa inmediatez solo te lo da el contacto interpersonal", comentó Petri.

Nunca fue tan fácil votar. Están los que quieren volver al pasado, a la Argentina de los piquetes, que defiende a delincuentes, la inflación, los gerentes de la pobreza, seguramente van a votar al kirchnerismo. Los que quieren esta Argentina que crece, que baja la inflación y la pobreza, que combate a la delincuencia, sin lugar a dudas la representa el presidente Javier Milei.

Sobre la asistencia a los próximos comicios, invitó a la comunidad a sufragar. "Votar hace la diferencia, es importante que la gente vaya y participe, es importante que todos los habilitados para votar lo hagan. Somos conscientes que muchos argentinos no la están pasando bien, pero este es el camino", sostuvo.

El próximo objetivo: la reforma laboral

Petri también hizo referencia a la precarización laboral, que según estimó alcanza a ocho millones de trabajadores argentinos, y algunas de las legislaciones vigentes son de 1970.

"Es necesario una reforma laboral para que haya trabajo. Hay más trabajadores precarizados que registrados, y hay muchos que quieren dar empleo. Es imprescindible discutir una reforma laboral", indicó.

Somos conscientes de que hay muchos argentinos que no la están pasando bien, pero creemos que este es el camino para para sacarlos de la pobreza, que tengan trabajo y que la Argentina crezca.

El candidato dijo que "la industria del juicio" pone en peligro a las PyMEs y eso evita que los empresarios brinden fuentes de trabajo. "La buena noticia es que el otro día estuvimos en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y prácticamente la gran mayoría de los que hablaron en esa reunión, dijeron que iban a apoyar una reforma laboral", expresó.