25 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Lo superó Gasly

A horas de la clasificación, Franco Colapinto se ubicó 19° en la última práctica libre

El piloto de Alpine tuvo un rendimiento menor al de la primera práctica, donde quedó noveno, y buscará recuperarse en la carrera de clasificación para el Gran Premio de México.

A horas de la clasificación, Franco Colapinto se ubicó 19° en la última práctica libre

A horas de la clasificación, Franco Colapinto se ubicó 19° en la última práctica libre

Foto: Getty Images
 Por Luis Calizaya

A pocas horas de la clasificación, Franco Colapinto cerró su tercera práctica libre (FP3) en el puesto 19°. Aunque el piloto de Alpine tuvo un rendimiento irregular, de mejor a peor, y esta vez fue superado por su compañero Pierre Gasly por una leve diferencia, buscará recuperarse antes del Gran Premio de México del domingo.

Embed

Franco Colapinto cerró las prácticas libres en el puesto 19°

La tercera sesión de entrenamientos de la Fórmula 1 concluyó en México y dejó varias sorpresas. En esta oportunidad, Lando Norris (McLaren) fue el más rápido con una vuelta de 1:16.633 y se quedó con el primer lugar, mientras que Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes-Benz) ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Lee además
GP de México: Franco Colapinto cerró 9.º en la práctica libre 1
fórmula 1

GP de México: Franco Colapinto cerró 9º y 18º en las prácticas libres
Franco Colapinto peleó con su Alpine y cerró 17° en Austin.
automovilismo

Franco Colapinto corre en el GP de México: días, horarios y dónde verlo

En cuanto a Colapinto y Alpine, finalizaron la jornada en el puesto 19°, pese a que el argentino logró su mejor registro sobre el final con una vuelta de 1:18.581. En comparación con su compañero Pierre Gasly, que terminó 18° con un tiempo de 1:18.412, la diferencia fue mínima: apenas 0.169 segundos.

El rendimiento del piloto pilarense mostró una tendencia descendente: había finalizado noveno en las Prácticas Libres 1, por delante de Paul Aron, quien se ubicó 15° con un tiempo de 1:19.331. Sin embargo, en la FP2 cayó al puesto 18°, aunque expresó cierta satisfacción al superar a su compañero francés, que regresó tras reemplazar a Aron y finalizó último, un segundo más lento que Colapinto.

Embed

Los días y horarios del Gran Premio de México

Viernes 24 de octubre

  • Práctica Libre 1: 15:30 (Paul Aron reemplazará a Pierre Gasly en Alpine)
  • Práctica Libre 2: 19:00

Sábado 25 de octubre

  • Práctica Libre 3: 14:30
  • Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: 17:00 (hora argentina)

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium

Temas
Seguí leyendo

La respuesta de Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine: esto dijo el piloto argentino en México

Franco Colapinto mostró su vuelta al circuito de México y anticipó cómo se prepara para el GP de F1

F1 2025: el detalle oculto que anticiparía la renovación de Franco Colapinto con Alpine para 2026

Franco Colapinto se ilusiona en México: la sanción a Carlos Sainz podría darle ventaja clave en la grilla

Polémica en Alpine: la reunión con Franco Colapinto tras el sobrepaso a Gasly ya tiene fecha definida

Franco Colapinto desobedeció al equipo: el mensaje oficial tras el GP de Estados Unidos

F1 en Austin: Franco Colapinto terminó 17° en el GP de Estados Unidos tras ignorar una orden de Alpine

F1 en Austin: Franco Colapinto corre hoy el GP de Estados Unidos, a qué hora es y cómo verlo en vivo

Las Más Leídas

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido
Dolor en Mendoza

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido

Como atractivo turístico, Mendoza estrena un hotel moderno de la cadena Soler
En Ciudad

La cadena Soler amplía su presencia en Mendoza con un nuevo hotel en pleno centro

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 24 de octubre EN VIVO
juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 24 de octubre

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Clases en Mendoza: cuántos celadores estarán afectados en la limpieza de las escuelas, tras las Elecciones 2025.
Operativo especial

Clases en Mendoza: cuántos celadores estarán afectados en la limpieza de las escuelas

Te Puede Interesar

Desde distintos espacios, organizaciones como Madres de Pie y la Asociación Redes trabajan día a día
Espacios de escucha

Dos organizaciones sociales en Mendoza que sostienen y transforman vidas en momentos de crisis

Por Carla Canizzaro
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
General Alvear: murió un hombre tras una caída de 10 metros desde un molino
Tragedia

General Alvear: murió un hombre tras una caída de 10 metros desde un molino

Por Luis Calizaya