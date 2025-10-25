A horas de la clasificación, Franco Colapinto se ubicó 19° en la última práctica libre Foto: Getty Images

Por Luis Calizaya







A pocas horas de la clasificación, Franco Colapinto cerró su tercera práctica libre (FP3) en el puesto 19°. Aunque el piloto de Alpine tuvo un rendimiento irregular, de mejor a peor, y esta vez fue superado por su compañero Pierre Gasly por una leve diferencia, buscará recuperarse antes del Gran Premio de México del domingo.

Franco Colapinto cerró las prácticas libres en el puesto 19° La tercera sesión de entrenamientos de la Fórmula 1 concluyó en México y dejó varias sorpresas. En esta oportunidad, Lando Norris (McLaren) fue el más rápido con una vuelta de 1:16.633 y se quedó con el primer lugar, mientras que Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes-Benz) ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.

En cuanto a Colapinto y Alpine, finalizaron la jornada en el puesto 19°, pese a que el argentino logró su mejor registro sobre el final con una vuelta de 1:18.581. En comparación con su compañero Pierre Gasly, que terminó 18° con un tiempo de 1:18.412, la diferencia fue mínima: apenas 0.169 segundos.

El rendimiento del piloto pilarense mostró una tendencia descendente: había finalizado noveno en las Prácticas Libres 1, por delante de Paul Aron, quien se ubicó 15° con un tiempo de 1:19.331. Sin embargo, en la FP2 cayó al puesto 18°, aunque expresó cierta satisfacción al superar a su compañero francés, que regresó tras reemplazar a Aron y finalizó último, un segundo más lento que Colapinto.

Embed It's Lando fastest in FP3 with an impressive lap on the soft tyres!



Los días y horarios del Gran Premio de México Viernes 24 de octubre Práctica Libre 1: 15:30 (Paul Aron reemplazará a Pierre Gasly en Alpine)

15:30 (Paul Aron reemplazará a Pierre Gasly en Alpine) Práctica Libre 2: 19:00 Sábado 25 de octubre Práctica Libre 3: 14:30

14:30 Clasificación: 18:00 Domingo 26 de octubre Carrera: 17:00 (hora argentina) Transmisión: ESPN / Disney+ Premium