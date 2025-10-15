15 de octubre de 2025
Entrevista

Adriana Cano en Aconcagua Radio: "Queremos darle seguridad a los niños que asisten a escuelas de verano"

En Aconcagua Radio, la senadora habló sobre el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores que establece un marco normativo para Escuelas de Verano de Mendoza.

La senadora justicialista Adriana Cano dio detalles sobre el proyecto de ley para regular escuelas de verano.

La senadora justicialista Adriana Cano dio detalles sobre el proyecto de ley para regular escuelas de verano.

 Por Aconcagua Radio

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio para las Escuelas de Verano y colonias de vacaciones en toda la provincia. La iniciativa, tiene como objetivo garantizar condiciones seguras y homogéneas en el funcionamiento de estos espacios recreativos, y la senadora justicialista Adriana Cano dio detalles sobre ello.

En diálogo con Aconcagua Radio, Cano explicó que la propuesta considera “algunos presupuestos básicos que tienen que cumplimentar todas aquellas escuelas de verano y colonias de vacaciones que se desarrollen en la provincia, sean públicas o privadas”.

Escuelas de verano: en qué consiste el marco legal aprobado por el Senado

La normativa prevé la creación de un registro provincial, que dependerá de la Secretaría de Deportes, donde deberán inscribirse todas las instituciones que brinden este tipo de servicios. Para hacerlo, deberán presentar documentación específica, como un plan pedagógico, el listado de profesores y auxiliares, la cantidad de niños inscriptos, la cobertura de seguros y certificaciones en técnicas de reanimación.

“Como padres y madres, vamos a poder acceder a ese registro y ver cuáles son aquellas escuelas que están regularizadas y cumplen con los requisitos mínimos”, destacó la legisladora.

Cano explicó que, al comenzar a trabajar el proyecto, detectaron un vacío legal en torno a la regulación de la actividad. “Había habilitaciones municipales que se cumplían, pero estaban más vinculadas a las condiciones edilicias del lugar que a la prestación del servicio completo”, indicó.

Cierre Escuelas de Verano (1).jpg
La normativa establece criterios que deben

La normativa establece criterios que deben "cumplimentar aquellas escuelas de verano y colonias de vacaciones que se desarrollen en Mendoza”.

Criterios claros para docentes y auxiliares

La iniciativa también busca fijar criterios claros sobre la cantidad de docentes y auxiliares por grupo de niños, diferenciando entre actividades acuáticas y terrestres. “En los grupos de 3 a 5 años debe haber un profesor y un auxiliar cada 15 niños en actividades terrestres, y uno cada 10 cuando se trata de actividades acuáticas”, explicó.

Según Cano, la norma apunta a proteger los derechos de los niños y niñas, además de dar tranquilidad a las familias. “No es atentar contra nadie, sino darle seguridad a los niños. Es la defensa de sus derechos y la tranquilidad de los papás y mamás que los envían”, subrayó.

La legisladora agregó que la redacción final del texto incorporó aportes de instituciones como el Instituto de Educación Física, la Universidad Nacional de Cuyo, la Secretaría de Deportes y varios municipios. También destacó que, aunque el tratamiento legislativo llega cerca del inicio de la temporada, espera que la norma esté vigente para este año.

Escuchá la entrevista completa de Adriana Cano, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

