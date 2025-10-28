28 de octubre de 2025
Rivadavia: un hombre se disparó tres veces tras una audiencia de mediación con su ex pareja

En Rivadavia, un hombre de 48 años se autolesionó durante una mediación judicial tras discutir con su ex pareja. Está fuera de peligro.

 Por Carla Canizzaro

Durante el mediodía de este martes, un hombre de 48 años se disparó tres veces en una audiencia de mediación en el Juzgado de Familia de Rivadavia. El hecho ocurrió tras una discusión con su ex pareja, y el hombre se encuentra fuera de peligro.

El incidente ocurrió mientras se llevaba a cabo una audiencia previa a un proceso judicial de un caso familiar. Al no llegar a un acuerdo y protagonizar una discusión con su ex mujer, el hombre sacó un arma calibre 22 y se autolesionó.

Tras el hecho, fue trasladado de urgencia al hospital Saporiti, y posteriormente derivado al Hospital Central. Según informó a Sitio Andino Martín Ahumada, vocero del Poder Judicial de Mendoza, el hombre se encuentra fuera de peligro.

Desde el Poder Judicial, al enterarse del suceso, se activaron medidas de contención. "Derivamos a un equipo de psicólogos de Recursos Humanos para que atiendan al personal del juzgado y a la mujer involucrada, en caso de ser necesario", explicó Ahumada.

