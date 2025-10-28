Un nuevo informe reveló que la violencia de género no se detiene en Argentina

Más de 1.600 niños y adolescentes que perdieron a su madre

El crecimiento de la violencia de género y los femicidios en el país es un tema que preocupa a la población, ya que la cifra de estos crímenes aumenta constantemente. Según el Observatorio de Femicidios que dirige La Casa del Encuentro, se produjeron 22 femicidios hasta el 22 de octubre , es decir, un crimen cada 24 horas .

Además, cabe destacar que en los últimos ocho años existen más de 1.600 niños y adolescentes que perdieron a su madre . Este es un dato alarmante que demuestra que la violencia de género afecta a todo el tejido social.

Espacios de escucha Dos organizaciones sociales en Mendoza que sostienen y transforman vidas en momentos de crisis

el agresor está libre Brutal paliza de un hombre a su pareja en Guaymallén

“ Los femicidios son una realidad que, lamentablemente, en los últimos 15 años nos han marcado como sociedad ”, afirmó a Aconcagua Radio 90.1 Fabiana Tuñez , titular de Las Julietas .

La afirmación de que “ la realidad es que la violencia de género está reconocida a nivel internacional como uno de los problemas más graves que tenemos ” es una respuesta directa a la postura de algunas personalidades que consideran los femicidios como un asunto de “ instancia privada ” en el que el Estado no debe intervenir .

El crecimiento de la violencia de género y los femicidios en el país es un tema que preocupa a la población

“La violencia de género está reconocida a nivel internacional como uno de los problemas más graves que tenemos y, fundamentalmente, lo que hay que pedir es que se cumplan las leyes”, manifestó Fabiana Tuñez, quien también se desempeña como Directora Ejecutiva de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

Políticas públicas y cumplimiento de las leyes: un desafío pendiente

En este sentido, Tuñez aseguró que “el tema es ver cómo se gestionan las políticas públicas que beneficien a toda la sociedad, porque este fenómeno tiene que ver con una causa de derechos humanos, como lo es la violencia de género, y tenemos que hacer que se cumplan las leyes”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Casa del Encuentro (@lacasadelencuentro)

Ciertos actores de la sociedad actual niegan la existencia de la violencia de género, y las estadísticas de los femicidios son distorsionadas.

“Se dice que los femicidios bajaron porque se pretende presentarlos como un tema de seguridad, pero es una causa de derechos humanos y debe ser tratada como tal”, aseguró Tuñez.

Solo el 20% de las denuncias recibe una respuesta adecuada

Según el relevamiento de La Casa del Encuentro, en los últimos 15 años, menos del 20% de las denuncias por violencia de género reciben una actuación adecuada por parte del Estado y de la Justicia.

“Detrás de cada víctima de violencia, sin ir al extremo, hay que multiplicar por seis la cantidad de víctimas colaterales, porque detrás de cada situación de violencia hay todo un entorno que se ve afectado y destruido”, señaló la entrevistada.

Ni una menos vivas nos queremos - 506343 La falta de respuestas eficaces por parte del Estado y la Justicia refuerza la urgencia de aplicar políticas públicas con perspectiva de género

La violencia de género continúa siendo una problemática estructural que atraviesa a toda la sociedad. Los femicidios no solo arrebatan vidas, sino que dejan profundas consecuencias en miles de familias, especialmente en niños y adolescentes que pierden a sus madres.

La falta de respuestas eficaces por parte del Estado y la Justicia refuerza la urgencia de aplicar políticas públicas con perspectiva de género, garantizar la protección de las víctimas y asegurar el cumplimiento de las leyes existentes para erradicar esta forma extrema de violencia.