Valle Grande: un parque para vecinos, turistas y amantes de la naturaleza

El Municipio de San Rafael optimizó espacios de uso común y avanza en un punto panorámico que pondrá en valor el paisaje del Atuel.

Parque Municipal de Valle Grande en San Rafael.

El Parque Municipal de Valle Grande, uno de los puntos más visitados de San Rafael, continúa sumando mejoras y servicios para recibir a miles de vecinos y el turismo que disfrutan del entorno natural del Atuel.

El espacio gratuito que ofrece la Municipalidad de San Rafael, está abierto todos los días de 9.00 a 21.00 horas para el disfrute de vecinos y turistas.

De cara a la temporada de verano se está trabajando en la creación de espacios saludables para que disfruten visitantes y guías que realizan diferentes actividades.

También se realizaron ajustes en la infraestructura, trasladando las bachas de lavado hacia una zona conectada al sistema cloacal para evitar el uso de detergentes que puedan dañar la forestación. “Queremos ser más amigables con la naturaleza y cuidar cada detalle del parque”, explicó el subdelegado distrital, Ángel Napoleón.

image

El turismo interno y extranjero visita el Parque Municipal de Valle Grande todo el año

El parque —ubicado en el Kilómetro 21 de Ruta 173 y frente al cerro Mil Hojas— recibe miles de visitantes cada temporada, convirtiéndose en un punto de encuentro familiar y de contacto directo con la naturaleza.

De cara a lo que se viene, se está trabajando en la instalación de un punto panorámico para obtener vistas únicas del paisaje.

image

“Queremos que la gente se lleve la foto que represente al Atuel. Este lugar es muy valorado por geólogos de todo el mundo: aquí se pueden observar estratos de miles de años anteriores, incluso a la formación de la Cordillera de los Andes”, subrayó.

Además de las churrasqueras y áreas recreativas, el parque cuenta con una proveeduría a cargo de FEYES donde se pueden conseguir artículos de primera necesidad.

Parque Municipal Valle Grande en San Rafael

  • Abierto todos los días de 09.00 a 21.00 horas
  • Espacio gratuito
  • Ubicado en el kilómetro 21 de Ruta 173, frente al Cerro Mil Hojas
  • El parque cuenta con churrasqueras, proveeduría y áreas recreativas
