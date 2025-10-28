28 de octubre de 2025
San Carlos se suma a Octubre Rosa con actividades y mensajes de cuidado

El municipio de San Carlos promueve acciones para informar y acompañar a las mujeres en el cuidado de su salud.

image

Durante este mes, se busca visibilizar la importancia del autocuidado, los controles médicos periódicos y la detección temprana, herramientas fundamentales para aumentar las posibilidades de un diagnóstico y tratamiento oportuno.

image

San Carlos promueve espacios de diálogo, información y acciones preventivas

El cáncer de mama, es una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel mundial, pero detectado a tiempo tiene un alto porcentaje de curación. Por eso, hablar del tema, informarse y realizar los controles recomendados son pasos esenciales para cuidar la salud.

La Municipalidad de San Carlos acompaña esta iniciativa promoviendo espacios de diálogo, información y acciones preventivas.

