San Carlos se suma a Octubre Rosa con actividades y mensajes de cuidado

Durante este mes, se busca visibilizar la importancia del autocuidado , los controles médicos periódicos y la detección temprana, herramientas fundamentales para aumentar las posibilidades de un diagnóstico y tratamiento oportuno.

San Carlos promueve espacios de diálogo, información y acciones preventivas

El cáncer de mama, es una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel mundial, pero detectado a tiempo tiene un alto porcentaje de curación. Por eso, hablar del tema, informarse y realizar los controles recomendados son pasos esenciales para cuidar la salud.