Elecciones 2025 en San Carlos: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Además de diputados nacionales, en San Carlos se votarán diputados y senadores del Tercer Distrito Electoral y concejales en estas elecciones 2025.

Las elecciones 2025 en San Carlos serán en conjunto con las nacionales y provinciales.

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

En el caso de San Carlos, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 6 concejales:

Departamentos que eligen 5 concejales:

Además, San Carlos integra junto a Godoy Cruz, Tunuyán, Tupungato y Luján de Cuyo el Tercer Distrito Electoral, donde se elegirán 4 senadores y 5 diputados provinciales.

Qué se vota en San Carlos

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en San Carlos estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Tercer Distrito Electoral y de los concejales.

En este último caso, serán cinco los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Mendoza

El concejo sancarlino tiene 10 bancas: 3 de Encuentro por San Carlos, 2 de la UCR, 2 de Nuevos Rumbos, 1 del PJ, 1 del Partido Verde Independiente y 1 del Partido Verde.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 1 banca de la UCR (Agustina Testa), 1 del PJ (Verónica Diez), 1 de Nuevos Rumbos (Cecilia Coronel), 1 del Partido Verde (Leonor Bianchetti) y 1 de Encuentro por San Carlos (Ariel Méndez).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Daniela Sancho (Encuentro por San Carlos), Janet Salinas (Encuentro por San Carlos), Ariel Granados (Partido Verde Independiente), Juan Gallerani (UCR) y Diego García (Nuevos Rumbos).

