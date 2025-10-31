Minería y agricultura: cómo acceder a créditos del Fondo para la Transformación y el Crecimiento Foto: Gobierno de Mendoza

El gobierno provincial continúa ofreciendo créditos para el impulso de las PyMEs, en especial para las que se orienten a la minería y a aquellos afectados por las heladas tardías . Se trata del Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) que brinda diferentes líneas de financiación.

Cada año, entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre, Mendoza se encuentra en alerta ante las probabilidades de heladas tardías , es decir, las que se producen cuando la planta empieza a activarse, por lo que las temperaturas bajo cero pueden ocasionar graves daños afectando a los cultivos en etapas vulnerables como el brote, la floración y el cuajado del fruto.

El FTyC tiene disponibles líneas para que los productores puedan combatir heladas a través del sistema de riego u otros mecanismos, así como también para atender los daños producidos por esta contingencia climática.

Dentro del Fondo hay una línea específica destinada a la Eficiencia Hídrica contra las Heladas que tiene tasas blandas para la instalación de sistemas de riego subarbóreo y supraarbóreo que cumplen dos funciones:

Hace eficiente el uso del agua regante,

regante, Sirve como mecanismo de defensa para combatir las heladas, generando condiciones térmicas que minimizan los efectos de las bajas temperaturas.

Esta línea permite adquirir equipos de riego y realizar las obras complementarias que demandan sus instalaciones, tales como la construcción y arreglos de perforaciones y reservorios de agua, instalación y arreglos de bombas, compra de paneles solares, entre otras. La tasa de interés que se aplica actualmente parte del 17,55% anual con un plazo de devolución de hasta 10 años, incluidos 2 de gracia.

También está disponible la línea Capital de Trabajo para Contingencias Climáticas para asistir a productores cuyas plantaciones sean dañadas por heladas u otras inclemencias meteorológicas, financiando las erogaciones y labores culturales necesarias para que las plantas vuelvan a su estado productivo.

La tasa de interés para los créditos que están destinados a labores culturales e insumos parte del 17,55% anual, con un plazo de devolución de 21 meses, incluidos 12 de gracia.

FTyC en la Argentina Mining con su línea de créditos para minería

El Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) estuvo presente en Argentina Mining Cuyo con un stand donde ofreció sus herramientas de financiamiento.

“Con nuestra participación en Argentina Mining, acompañamos la gestión minera realizada en condiciones seguras y sostenibles impulsada por el gobierno provincial”, señaló la directora ejecutiva del FTyC, Laura Torres.

Además, agregó: "Ofrece herramientas de financiamiento directo y a través de bonificación de tasas con el Banco Nación y el Banco Ciudad”.

Torres aclaró que las líneas de créditos están destinadas a PyMEs locales, con el objetivo de que puedan adquirir activos fijos para prestar servicios a las empresas mineras, o mejorar los existentes.

La directora del FTyC informó que esta operatoria ofrece créditos con una tasa anual que actualmente parte en el 29,25%. El plazo de devolución es de hasta 5 años, con uno de gracia incluido.

Los tomadores del préstamo pueden ofrecer garantías prendarias, hipotecarias o aval de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). También es factible ofrecer fianza personal para préstamos que no superen los 16,1 millones de pesos.

Las condiciones financieras de los créditos, tasa de interés y plazos de devolución son establecidas por cada entidad bancaria y pueden variar según el destino del financiamiento y/o la garantía ofrecida.

Los productores, emprendedores o empresarios interesados en estas asistencias financieras pueden acceder a la web del FTyC, www.ftyc.gob.ar, su principal medio de información y asesoramiento.