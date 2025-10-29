Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre 2025

Por Juan Pablo Strappazzon







Tras no lograrse un acuerdo paritario, se confirmó cuál será el salario del sector del servicio doméstico a partir de noviembre de 2025. En esta nota te explicamos en detalle cómo quedaron oficialmente las cifras tras la última resolución de las autoridades.

productos de limpieza, servicio doméstico.png Salarios del servicio doméstico en noviembre 2025: cuánto se paga según categoría Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en noviembre 2025 Según la información oficial, los sueldos del sector del servicio doméstico se mantendrán en los mismos valores que en octubre y septiembre. Esto significa que no habrá modificaciones salariales para este período, y las cifras vigentes seguirán siendo las mismas hasta que se definan nuevos cambios.

Primera categoría – Supervisor/a: Con retiro: $3683,21 por hora / $459.471,73 por mes

$3683,21 por hora / $459.471,73 por mes Sin retiro: $4034,05 por hora / $511.800,22 por mes Segunda categoría – Personal para tareas específicas: Con retiro: $3487,00 por hora / $426.875,19 por mes

$3487,00 por hora / $426.875,19 por mes Sin retiro: $3822,91 por hora / $475.184,56 por mes Tercera categoría – Caseros: $3293,99 por hora / $416.485,63 por mes Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas: Con retiro: $3293,99 por hora / $416.485,63 por mes

$3293,99 por hora / $416.485,63 por mes Sin retiro: $3683,21 por hora / $464.129,59 por mes Quinta categoría – Personal para tareas generales Con retiro: $3052,99 por hora / $374.541,36 por mes

$3052,99 por hora / $374.541,36 por mes Sin retiro: $3293,99 por hora / $416.485,63 por mes Los montos básicos publicados no contemplan el adicional por antigüedad, ni los aportes que permiten la obra social, los cuales deben sumarse según el régimen legal vigente. / TN

Si querés mantenerte al tanto de todas las novedades relacionadas con el servicio doméstico, haga clic aquí y accedé a la información completa.