Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre 2025

Tras no lograrse un acuerdo paritario, se confirmó cuál será el salario del sector del servicio doméstico a partir de noviembre de 2025. En esta nota te explicamos en detalle cómo quedaron oficialmente las cifras tras la última resolución de las autoridades.
productos de limpieza, servicio doméstico.png
Salarios del servicio doméstico en noviembre 2025: cuánto se paga según categoría
Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en noviembre 2025
Según la información oficial, los sueldos del sector del servicio doméstico se mantendrán en los mismos valores que en octubre y septiembre. Esto significa que no habrá modificaciones salariales para este período, y las cifras vigentes seguirán siendo las mismas hasta que se definan nuevos cambios.