29 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Te puede ser útil

Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre 2025

Conocé cuánto cobrarán las empleadas domésticas a partir de noviembre de 2025. Te contamos en detalle las cifras oficiales por categoría y modalidad.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre 2025

Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

Tras no lograrse un acuerdo paritario, se confirmó cuál será el salario del sector del servicio doméstico a partir de noviembre de 2025. En esta nota te explicamos en detalle cómo quedaron oficialmente las cifras tras la última resolución de las autoridades.

productos de limpieza, servicio doméstico.png
Salarios del servicio doméstico en noviembre 2025: cuánto se paga según categoría

Salarios del servicio doméstico en noviembre 2025: cuánto se paga según categoría

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en noviembre 2025

Según la información oficial, los sueldos del sector del servicio doméstico se mantendrán en los mismos valores que en octubre y septiembre. Esto significa que no habrá modificaciones salariales para este período, y las cifras vigentes seguirán siendo las mismas hasta que se definan nuevos cambios.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 29 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 29 de octubre de 2025
Tener deudas no es un delito en Argentina: qué establece la ley y cuáles son sus límites legales video
Espacio FUNDAR

Tener deudas no es un delito en Argentina: qué establece la ley y cuáles son sus límites legales

Primera categoría – Supervisor/a:

  • Con retiro: $3683,21 por hora / $459.471,73 por mes
  • Sin retiro: $4034,05 por hora / $511.800,22 por mes

Segunda categoría – Personal para tareas específicas:

  • Con retiro: $3487,00 por hora / $426.875,19 por mes
  • Sin retiro: $3822,91 por hora / $475.184,56 por mes

Tercera categoría – Caseros:

  • $3293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas:

  • Con retiro: $3293,99 por hora / $416.485,63 por mes
  • Sin retiro: $3683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Quinta categoría – Personal para tareas generales

  • Con retiro: $3052,99 por hora / $374.541,36 por mes
  • Sin retiro: $3293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Los montos básicos publicados no contemplan el adicional por antigüedad, ni los aportes que permiten la obra social, los cuales deben sumarse según el régimen legal vigente. / TN

Temas
Seguí leyendo

Mendoza se prepara para consolidar el turismo del Aceite de Oliva Virgen Extra a nivel nacional

Argentina Mining Cuyo: la minería argentina muestra su nueva cara en Mendoza

YPF compra el total de Refinor y se queda con el control de toda la empresa

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de octubre los estatales

Avanza PSJ Cobre Mendocino: obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental y busca aval legislativo

ANSES: quiénes cobran este miércoles 29 de octubre de 2025

Arquitectura: los Premios Edificar vuelven a reconocer la excelencia arquitectónica en Mendoza

Cuándo es y cuánto dura el Cyber Monday 2025

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de octubre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de octubre los estatales

Las Más Leídas

Sebastián Ferreyra junto a su madre Belén Luna con el estudio médico que demuestra el estado de su columna. video
Contrarreloj para una cirugía vital

Un joven de San Rafael podría quedar sin su operación por una deuda del Estado

El Lobo se agranda: Gimnasia de Mendoza planea un estadio para 33 mil hinchas
Entrevista

El Lobo se agranda: Gimnasia de Mendoza planea un estadio para 33 mil hinchas

El hombre se encuentra fuera de peligro
Tensión

Rivadavia: un hombre se disparó tres veces tras una audiencia de mediación con su ex pareja

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 28 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 28 de octubre

El menor está internado en el hospital Central. 
circulaba en bicicleta

Un menor está grave tras ser atropellado en Las Heras

Te Puede Interesar

Los anuncios de Alfredo Cornejo durante Argentina Mining 2025.
Minería

Los anuncios de Cornejo en Argentina Mining 2025: regalías mineras y nuevos proyectos de cobre

Por Cecilia Zabala
Por las heladas, productores de diversas comunas realizan quemas de defensa activa.
¿Cuándo mejora el tiempo?

Productores activaron quemas por las heladas, pero el frío fue menor al esperado

Por Celeste Funes
Nuevo incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén. 
no hay heridos

Nuevo incendio en la feria de Guaymallén

Por Pablo Segura