Por qué los bancos no abrirán el jueves 6 de noviembre: los motivos

La actividad bancaria en Argentina se verá interrumpida el jueves 6 de noviembre. Muchos usuarios se preguntan los motivos de esta interrupción, y en esta nota te explicamos detalladamente las razones detrás del cierre de los bancos y cómo afectará a los clientes.

cajero automatico, sueldo, jubilacion, cobro, retiro, dinero, billetes, banco.jpg Bancos cerrados este jueves 6 de noviembre Foto: NA Los bancos no abrirán el 6 de noviembre: todo lo que tenés que saber El próximo jueves 6 de noviembre, los bancos de todo el país permanecerán cerrados debido a la celebración del Día del Bancario. Tanto las entidades públicas como privadas suspenderán la atención al público durante toda la jornada.

Esta fecha es considerada un feriado para los trabajadores del sector financiero, otorgándoles un día de descanso obligatorio. Como consecuencia, todos los trámites que requieren atención presencial deberán postergarse para otro momento.

Las instituciones suelen avisar con anticipación a sus clientes sobre estas modificaciones para evitar inconvenientes en operaciones como depósitos, extracciones o consultas que únicamente pueden realizarse en las sucursales. Por ello, es recomendable planificar con antelación cualquier gestión que implique la presencia de personal bancario. / Infobae

