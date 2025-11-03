Qué dijo la joven que se entregó por el homicidio de Las Heras y cuál es su situación

La justicia investiga por estas horas el homicidio de Daniel Ríos, ocurrido en Las Heras y por el cual la principal sospechosa ya está detenida, luego de entregarse a las autoridades, asegurando que fue ella quien atacó al hombre, presuntamente, después de un primer ataque de la víctima.

Se trata de Micaela Miranda (20), quien fue imputada por homicidio criminis causa, debido a que se confirmó que la joven sustrajo el celular y billetera del hombre asesinado.

Por ende, la primera hipótesis de los detectives es que la joven, que ejerce la prostitución, habría engañado a Ríos para perpetrar un robo. En medio de esa acción algo ocurrió que derivó en el crimen.

Ahora bien, para la justicia no todo está tan claro. Por ende, tras ser imputada, la joven fue trasladada a la penitenciaría.

Miranda confesó el homicidio y dijo que lo hizo porque Ríos la había agredido. Explicó que ella ejerce la prostitución y que había pactado reunirse con el hombre. Sin embargo, una vez en su casa, el sujeto la habría agredido.

El homicidio de Daniel Ríos ocurrió el jueves 30 de octubre, en Las Heras.

Sin embargo, para los detectives esa versión es poco creíble. Es que la contextura física de la joven es muy chica, en comparación con la del hombre, mucho más grande físicamente que ella.

Entonces, los investigadores dudan que la mujer haya podido golpear y reducir a la víctima a tal punto de ahorcarlo con un cinturón.

En ese sentido, los pesquisas no descartan la participación de otra persona, aunque hasta el momento no hay pruebas para sospechar de esto. Entonces, la hipótesis principal es que la mujer, presuntamente, habría planificado todo para perpetrar un robo en la casa de Ríos.

Cómo sigue la causa

Mientras tanto, los investigadores solicitaron que la acusada sea sometida a una serie de pericias físicas, con el objetivo de constatar lesiones. Además, esperan por el resultado de la necropsia para saber la causa de muerte, la cual sería por estrangulamiento.

Por otra parte, la policía realizó allanamientos para intentar hallar el celular sustraído a la víctima. La acusada admitió que vendió el aparato y hasta el momento, todas las medidas fueron negativas.

Miranda está siendo asistida por una abogada oficial y con el resultado de las pericias mencionadas podría cambiar su situación procesal. No obstante, hasta el momento continúa presa, acusada de un homicidio que la puede llevar a una condena a perpetua.