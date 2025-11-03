Día del Podólogo en Argentina: origen y por qué se celebra cada 3 de noviembre Foto: web

Cada 3 de noviembre se conmemora en Argentina el Día del Podólogo. Esta fecha fue establecida para homenajear la fundación, en 1937, de la primera entidad de pedicuros y podólogos de Sudamérica: la Liga Argentina de Pedicuros. A continuación, más detalles.

Día del Podólogo en Argentina: por qué se celebra el 3 de noviembre Según distintas fuentes, la efeméride del 3 de noviembre remite a la creación en 1937 de la mencionada Liga Argentina de Pedicuros. No obstante, existe otra referencia nacional: el 19 de junio, día en que se conmemora la fundación de la Confederación Argentina de Podólogos (CAPYP).

A nivel internacional, el Día Internacional del Podólogo se celebra el 8 de octubre, jornada destinada a concientizar sobre la importancia del cuidado de los pies y el rol de la podología en la salud integral. En esa fecha se recuerda que los pies sostienen el cuerpo y que su atención es esencial para el bienestar general.

Podología - Antiguo Egipto Hace 2400 a.C, los egipcios dejaron registros médicos sobre estudios y enfermedades de los pies. Foto: web Más allá de las distintas fechas, la conmemoración del 3 de noviembre busca homenajear tanto a las instituciones fundacionales como a los profesionales - también llamados podólogos, podiatras y quiropodistas- que trabajan por la salud podal de la población.

Problemas podales más comunes Algunas de las dolencias que atiende la podología son: Neuropatía diabética

Pie de atleta

Fascitis plantar

Juanetes (Hallux valgus)

Espolones calcáreos

Uñas encarnadas

Callos

Ampollas Fuente: diainternacionalde.

