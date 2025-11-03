3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Día del Podólogo en Argentina: origen y por qué se celebra cada 3 de noviembre

Cada 3 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Podólogo. Conocé el origen y la historia de esta efeméride.

Día del Podólogo en Argentina: origen y por qué se celebra cada 3 de noviembre

Día del Podólogo en Argentina: origen y por qué se celebra cada 3 de noviembre

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 3 de noviembre se conmemora en Argentina el Día del Podólogo. Esta fecha fue establecida para homenajear la fundación, en 1937, de la primera entidad de pedicuros y podólogos de Sudamérica: la Liga Argentina de Pedicuros. A continuación, más detalles.

Día del Podólogo en Argentina: por qué se celebra el 3 de noviembre

Según distintas fuentes, la efeméride del 3 de noviembre remite a la creación en 1937 de la mencionada Liga Argentina de Pedicuros. No obstante, existe otra referencia nacional: el 19 de junio, día en que se conmemora la fundación de la Confederación Argentina de Podólogos (CAPYP).

Lee además
Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 3 de noviembre
La iniciativa busca otorgar mayor flexibilidad a la organización del trabajo
Convocan a sesiones extraordinarias

Qué es el "banco de horas" que propone la reforma laboral y cómo funcionaría en Argentina

A nivel internacional, el Día Internacional del Podólogo se celebra el 8 de octubre, jornada destinada a concientizar sobre la importancia del cuidado de los pies y el rol de la podología en la salud integral. En esa fecha se recuerda que los pies sostienen el cuerpo y que su atención es esencial para el bienestar general.

Podología - Antiguo Egipto
Hace 2400 a.C, los egipcios dejaron registros médicos sobre estudios y enfermedades de los pies.

Hace 2400 a.C, los egipcios dejaron registros médicos sobre estudios y enfermedades de los pies.

Más allá de las distintas fechas, la conmemoración del 3 de noviembre busca homenajear tanto a las instituciones fundacionales como a los profesionales - también llamados podólogos, podiatras y quiropodistas- que trabajan por la salud podal de la población.

Problemas podales más comunes

Algunas de las dolencias que atiende la podología son:

  • Neuropatía diabética
  • Pie de atleta
  • Fascitis plantar
  • Juanetes (Hallux valgus)
  • Espolones calcáreos
  • Uñas encarnadas
  • Callos
  • Ampollas

Fuente: diainternacionalde.

Temas
Seguí leyendo

Estados Unidos evalúa promover la dolarización global y Argentina se ubica entre los posibles candidatos

Cansancio, bajos sueldos y desconfianza: radiografía del empleo en Argentina

Mundial de Handball: la Garra, con dos mendocinas, confirmó su lista: cuándo debuta Argentina

Autos "mellizos": la trampa que ya afecta a más de 80 mil vehículos en Argentina

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 2 de noviembre

En Argentina el 65% de los femicidios está vinculado al narcotráfico y Mendoza también los registra

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 1 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 31 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Día Mundial del Sándwich: por qué se celebra este 3 de noviembre
Efemérides

Día Mundial del Sándwich: por qué se celebra este 3 de noviembre

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

La Policía de Mendoza trabaja en el lugar
Investigación

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Uspallata

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos
Comportamiento canino

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

Te Puede Interesar

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Por Sitio Andino Policiales
Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.
Opciones para el verano

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Por Natalia Mantineo
Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo
Misión oficial

Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo

Por Florencia Martinez del Rio