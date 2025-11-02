Cansancio, bajos sueldos y desconfianza: radiografía del empleo en Argentina

El 86% de los argentinos se encuentra en búsqueda activa de un nuevo empleo en 2025, principalmente por la necesidad de mejores salarios, beneficios y oportunidades de desarrollo profesional , según un relevamiento que refleja una caída en la satisfacción laboral respecto del año anterior.

El informe de Randstad Argentina expuso una radiografía preocupante del mundo laboral nacional: nueve de cada diez argentinos están buscando un nuevo empleo . El informe, que mide el nivel de satisfacción laboral y la movilidad de los trabajadores , muestra un escenario atravesado por la insatisfacción, la incertidumbre económica y la búsqueda de mejores condiciones .

De acuerdo con los datos del estudio, solo el 44% de los trabajadores argentinos se declara satisfecho o muy satisfecho con su empleo actual, una cifra que cayó cinco puntos porcentuales respecto del año 2023. Este descenso coloca a Argentina como el país con menor nivel de satisfacción laboral de la región, por detrás de Chile (55%) y Uruguay (48%) .

El informe detalla que el 86% de los argentinos se encuentra actualmente en búsqueda activa de un nuevo trabajo , un porcentaje 24 puntos superior al del año anterior (62%). De ese total, el 9% afirma que lo hace con un enfoque específico en ciertos rubros o condiciones, mientras que el 5% se mantiene atento a posibles oportunidades sin realizar una búsqueda formal.

Motivaciones para cambiar de empleo

Según el relevamiento, los motivos principales detrás de esta ola de búsquedas laborales están vinculados al salario, los beneficios y las posibilidades de crecimiento profesional. Para el 36% de los encuestados, el principal incentivo para cambiar de trabajo es obtener una mejor remuneración, mientras que el 28% prioriza las oportunidades de desarrollo y el 9% valora un ambiente laboral más agradable.

Otros factores mencionados son la seguridad laboral (8%), el equilibrio entre la vida familiar y profesional (8%), el trabajo con propósito (4%), la posibilidad de teletrabajo (3%), la innovación empresarial (3%) y la flexibilidad horaria (2%). Solo un 0,5% destacó la importancia de un entorno de bajo estrés, y un 0,2% consideró esencial mantener una buena relación con su jefe.

La CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, Andrea Ávila, explicó que los resultados revelan un cambio de paradigma en las expectativas laborales:

“Más allá del salario, hoy los trabajadores buscan desarrollo, bienestar y un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional. La caída en los niveles de satisfacción y el aumento en la búsqueda de empleo reflejan que las personas están reevaluando sus prioridades constantemente”.

En términos comparativos, Argentina encabeza la región en movilidad laboral, seguida por Uruguay (67%) y Chile (44%), país que muestra una mayor estabilidad y satisfacción general. Este contraste regional evidencia las diferencias económicas y sociales que impactan en las decisiones de los trabajadores.

El informe también señala un leve descenso en la confianza laboral: el 90% de los argentinos cree que podría conseguir un empleo similar en los próximos seis meses si lo necesitara, frente al 94% registrado en 2023. Aunque la confianza sigue siendo alta, esta disminución se acompaña de un mayor temor a perder el empleo.

Condiciones económicas y su impacto en la movilidad laboral

En ese sentido, el 12% de los encuestados considera que es “muy probable” que pierda su trabajo o no le renueven el contrato dentro de los próximos seis meses, tres puntos más que en la medición anterior. Otro 34% cree que podría ocurrir, mientras que el 55% no teme por su continuidad laboral, cifra inferior al 58% de 2023.

Pese al contexto de inestabilidad económica, el estudio advierte que el mercado laboral argentino se mantiene relativamente estable, sin señales de deterioro estructural. Sin embargo, la alta movilidad y el descontento reflejan una reconfiguración profunda de las prioridades laborales.

En el relevamiento se apunta que esta tendencia se consolida en un escenario donde las empresas, ante la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, restringen los aumentos salariales y reducen beneficios. Frente a eso, los trabajadores buscan alternativas que les permitan mantener su nivel de vida o encontrar mayor bienestar en el entorno laboral.

Así, el estudio de Randstad pone en evidencia que, en 2025, el desafío del mercado laboral argentino no es únicamente crear más empleos, sino también generar condiciones que devuelvan la motivación y el compromiso de los trabajadores, en un contexto de cambios económicos, culturales y sociales que reconfiguran el concepto mismo de “trabajo ideal”.