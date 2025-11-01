Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 1 de noviembre

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra abierto este sábado 1 de noviembre las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.
El pronóstico para la alta montaña indica nubosidad variable, con precipitaciones aisladas y algo ventoso. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 2º en Uspallata, -1° en Punta de Vacas, -2º en Puente del Inca y - 3° en Las Cuevas. En la mañana se registran lluvias desde la salida de Uspallata hacia Mendoza, con caída de granizo pequeño en los sectores de los túneles 10-9-4, entre la curva de Guido y cerro Colorado de Potrerillos. Las autoridades recomendaron transitar con precaución por la zona.
Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.
Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores
Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.
Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.
Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.
Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.
Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores
Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.