1 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 1 de noviembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Conocé cómo está el Paso Los Libertadores/Cristo Redentor este sábado 1 de noviembre.

Conocé cómo está el Paso Los Libertadores/Cristo Redentor este sábado 1 de noviembre.

Foto: Gentileza

El pronóstico para la alta montaña indica nubosidad variable, con precipitaciones aisladas y algo ventoso. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 2º en Uspallata, -1° en Punta de Vacas, -2º en Puente del Inca y - 3° en Las Cuevas. En la mañana se registran lluvias desde la salida de Uspallata hacia Mendoza, con caída de granizo pequeño en los sectores de los túneles 10-9-4, entre la curva de Guido y cerro Colorado de Potrerillos. Las autoridades recomendaron transitar con precaución por la zona.

Lee además
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 31 de octubre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 31 de octubre
El Paso Internacional Los Libertadores operará con dotación máxima por el feriado de fin de octubre
Atención viajeros

Paso Los Libertadores: implementarán un operativo especial este fin de semana

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Los Libertadores 2025 01.jpg
El Paso Internacional Los Libertadores permanece abierto este sábado 1 de noviembre.

El Paso Internacional Los Libertadores permanece abierto este sábado 1 de noviembre.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 30 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 29 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 28 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 27 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 26 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 25 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 24 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 23 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y a qué zonas afectará

Las Más Leídas

Qué hacer este fin de semana en la provincia de Mendoza: todas las actividades en arte, gastronomía y música
Para todos los gustos

Qué hacer este fin de semana en la provincia de Mendoza: todas las actividades en arte, gastronomía y música

Pediatras alertan por una enfermedad respiratoria muy contagiosa: la situación en Mendoza.
Para tener en cuenta

Pediatras alertan por una enfermedad respiratoria muy contagiosa: la situación en Mendoza

En un trabajo conjunto, se realizaron doce allanamientos y se secuestró droga y armas.
Megaoperativo

Desarticularon una red narco que traficaba droga en las cárceles de Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 31 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 31 de octubre

Se produjo un asesinato este viernes en Chapanay.
Asesinato

Mataron a un joven en San Martín y buscan a un expolicía por el homicidio

Te Puede Interesar

El manejo del agua como eje de la nueva minería cuyana video
Argentina Mining

El manejo del agua como eje de la nueva minería cuyana

Por Marcelo López Álvarez
Entre 2020 y 2025 se registraron 128 femicidios en contextos de narcocriminalidad
Alerta

En Argentina el 65% de los femicidios está vinculado al narcotráfico y Mendoza también los registra

Por Carla Canizzaro
Combate sobre heladas tardías (foto ilustrativa) video
La noche "larga" de los productores agrícolas

Heladas tardías: cómo se defienden los cultivos ante el frío extremo

Por Pablo Marcelo Pérez