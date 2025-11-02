Qué es el "banco de horas" que propone la reforma laboral y cómo funcionaría en Argentina

La iniciativa busca otorgar mayor flexibilidad a la organización del trabajo

El Gobierno confirmó que llamará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar la reforma laboral , y uno de los puntos centrales del debate será la creación del denominado "banco de horas" . La iniciativa busca otorgar mayor flexibilidad a la organización del trabajo , permitiendo que las horas extra puedan compensarse con descansos, en lugar de abonarse como pago adicional.

El sistema funcionaría como una especie de "cuenta personal" para cada empleado, donde se acumulan las horas trabajadas por encima de la jornada habitual. En períodos de menor actividad, esas horas pueden convertirse en días libres o reducciones de jornada , sin afectar el salario del trabajador.

ENTREVISTA Hebe Casado puso "claridad" sobre la reforma laboral: qué dijo tras el encuentro con Milei

Alerta gremial La CGT acepta debatir la reforma laboral, pero lanza una advertencia al Gobierno

Por ejemplo, si una persona trabaja diez horas adicionales en una semana, ese tiempo se guarda y puede ser utilizado posteriormente como descanso . De todos modos, la medida no elimina el derecho a cobrar horas extra : el artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) continuará garantizando los recargos del 50% para días hábiles y del 100% para fines de semana y feriados.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, adelantó durante el último Coloquio de IDEA que el banco de horas podría incorporarse dentro de un esquema de "jornada elástica" ,adaptable a las necesidades productivas de cada sector.

El sistema funcionaría como una especie de "cuenta personal" para cada empleado

El mecanismo está incluido en el proyecto presentado por la diputada Romina Diez (La Libertad Avanza), que propone incorporar el artículo 197 bis a la LCT. Este nuevo artículo permitiría a los convenios colectivos aplicar regímenes de flexibilidad laboral o bancos de horas, siempre respetando un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y sin superar el límite de 48 horas semanales.

romina diez, la libertad avanza El mecanismo de "banco de horas" está incluido en el proyecto de reforma laboral de Romina Diez

El texto del proyecto remarca que los convenios podrán "establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción", habilitando herramientas como horas extras, bancos de horas o francos compensatorios colectivos.

Cómo funciona el "banco de horas" en otros países

El sistema ya se aplica en varios países con distintos niveles de regulación:

Brasil: permite compensar horas extras con descanso dentro de un período de hasta seis meses, o un año si existe convenio colectivo.

Chile: autoriza pactos individuales o colectivos para distribuir la jornada, especialmente tras la reforma que redujo la jornada a 40 horas semanales.

México: habilita ajustes flexibles mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores.

España: permite que los convenios colectivos establezcan bolsas de horas compensables dentro de un plazo de cuatro meses.

Francia: aplica el compte épargne-temps, una cuenta de ahorro de tiempo para acumular horas o convertirlas en dinero.

Alemania: utiliza el Arbeitszeitkonto, que permite acumular y compensar horas bajo acuerdos colectivos.

Canadá y Australia: emplean sistemas de time banking o time-off in lieu, donde las horas extra se transforman en días libres.

Países nórdicos: como Dinamarca, Noruega y Suecia, adoptan esquemas de flexibilidad laboral para favorecer la conciliación entre vida personal y profesional.

El banco de horas se perfila como uno de los aspectos más polémicos de la reforma laboral. Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta de modernización y eficiencia, los sindicatos advierten que su aplicación sin controles claros podría debilitar derechos adquiridos y alterar el equilibrio entre flexibilidad y protección laboral.