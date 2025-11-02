2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Convocan a sesiones extraordinarias

Qué es el "banco de horas" que propone la reforma laboral y cómo funcionaría en Argentina

El mecanismo, incluido en el proyecto de Romina Diez (LLA), busca adaptar la jornada laboral a las necesidades productivas de cada sector. De qué se trata.

La iniciativa busca otorgar mayor flexibilidad a la organización del trabajo

La iniciativa busca otorgar mayor flexibilidad a la organización del trabajo

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno confirmó que llamará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar la reforma laboral, y uno de los puntos centrales del debate será la creación del denominado "banco de horas". La iniciativa busca otorgar mayor flexibilidad a la organización del trabajo, permitiendo que las horas extra puedan compensarse con descansos, en lugar de abonarse como pago adicional.

Qué propone el "banco de horas" en la reforma laboral

El sistema funcionaría como una especie de "cuenta personal" para cada empleado, donde se acumulan las horas trabajadas por encima de la jornada habitual. En períodos de menor actividad, esas horas pueden convertirse en días libres o reducciones de jornada, sin afectar el salario del trabajador.

Lee además
“No queremos conflicto, pero vamos a defender nuestros derechos”: la CGT endurece su postura.
Alerta gremial

La CGT acepta debatir la reforma laboral, pero lanza una advertencia al Gobierno
Hebe Casado puso claridad sobre la reforma laboral: qué dijo tras el encuentro con Milei.
ENTREVISTA

Hebe Casado puso "claridad" sobre la reforma laboral: qué dijo tras el encuentro con Milei

Por ejemplo, si una persona trabaja diez horas adicionales en una semana, ese tiempo se guarda y puede ser utilizado posteriormente como descanso. De todos modos, la medida no elimina el derecho a cobrar horas extra: el artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) continuará garantizando los recargos del 50% para días hábiles y del 100% para fines de semana y feriados.

Trabajador Bancario.jpg
El sistema funcionaría como una especie de

El sistema funcionaría como una especie de "cuenta personal" para cada empleado

La iniciativa impulsada por la diputada Romina Diez de La Libertad Avanza

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, adelantó durante el último Coloquio de IDEA que el banco de horas podría incorporarse dentro de un esquema de "jornada elástica" ,adaptable a las necesidades productivas de cada sector.

El mecanismo está incluido en el proyecto presentado por la diputada Romina Diez (La Libertad Avanza), que propone incorporar el artículo 197 bis a la LCT. Este nuevo artículo permitiría a los convenios colectivos aplicar regímenes de flexibilidad laboral o bancos de horas, siempre respetando un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y sin superar el límite de 48 horas semanales.

romina diez, la libertad avanza
El mecanismo de

El mecanismo de "banco de horas" está incluido en el proyecto de reforma laboral de Romina Diez

El texto del proyecto remarca que los convenios podrán "establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción", habilitando herramientas como horas extras, bancos de horas o francos compensatorios colectivos.

Cómo funciona el "banco de horas" en otros países

El sistema ya se aplica en varios países con distintos niveles de regulación:

  • Brasil: permite compensar horas extras con descanso dentro de un período de hasta seis meses, o un año si existe convenio colectivo.

  • Chile: autoriza pactos individuales o colectivos para distribuir la jornada, especialmente tras la reforma que redujo la jornada a 40 horas semanales.

  • México: habilita ajustes flexibles mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores.

  • España: permite que los convenios colectivos establezcan bolsas de horas compensables dentro de un plazo de cuatro meses.

  • Francia: aplica el compte épargne-temps, una cuenta de ahorro de tiempo para acumular horas o convertirlas en dinero.

  • Alemania: utiliza el Arbeitszeitkonto, que permite acumular y compensar horas bajo acuerdos colectivos.

  • Canadá y Australia: emplean sistemas de time banking o time-off in lieu, donde las horas extra se transforman en días libres.

  • Países nórdicos: como Dinamarca, Noruega y Suecia, adoptan esquemas de flexibilidad laboral para favorecer la conciliación entre vida personal y profesional.

El banco de horas se perfila como uno de los aspectos más polémicos de la reforma laboral. Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta de modernización y eficiencia, los sindicatos advierten que su aplicación sin controles claros podría debilitar derechos adquiridos y alterar el equilibrio entre flexibilidad y protección laboral.

Temas
Seguí leyendo

Las tres reformas que propuso Milei a los gobernadores y la postura de Mendoza

Con Hebe Casado, Milei reunió a los gobernadores y dio el puntapié a su paquete de reformas

Salarios dinámicos: la novedad que trae la reforma laboral argentina

Reforma laboral y previsional: el plan que podría redefinir la seguridad social en Argentina

El Gobierno de Milei busca debatir la reforma laboral en sesiones extraordinarias

Mauricio Badaloni, sobre la reforma laboral: "Todo el sistema necesita una revisión"

En qué consiste la reforma laboral de Javier Milei

El Gobierno nacional avanza en la normalización del mercado eléctrico y la reducción de subsidios

LO QUE SE LEE AHORA
“Más allá del salario, hoy los trabajadores buscan bienestar en un empleo, señalan desde Randstad
Insatisfacción laboral

Cansancio, bajos sueldos y desconfianza: radiografía del empleo en Argentina

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

La Policía de Mendoza trabaja en el lugar
Investigación

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Uspallata

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

Te Puede Interesar

La Legislatura de Mendoza entró en periodo extraordinario hasta abril: los proyectos en carpeta.
Casa de las leyes

La Legislatura de Mendoza entró en periodo extraordinario hasta abril: los proyectos en carpeta

Por Florencia Martinez del Rio
Diego Santilli nuevo Ministro del gabinete nacional.
Gobierno Nacional

Diego Santilli: "Gracias al presidente por la confianza y por pensar en mi para este desafío"

Por Sitio Andino Política
Accidente trágico en Maipú. 
Volcó con su automóvil y terminó dentro de una acequia

Accidente vial en Maipú le costo la vida a un hombre mayor

Por Sitio Andino Policiales