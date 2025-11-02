2 de noviembre de 2025
Por qué este 2 de noviembre se celebra el Día de los Fieles Difuntos

Cada 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Cada 2 de noviembre se celebra el Día de los Fieles Difuntos, una conmemoración religiosa destinada a recordar y honrar a los seres queridos fallecidos, según la tradición de la iglesia católica y cristiana. A continuación, te contamos más sobre esta fecha especial.

tumba
2 de noviembre: Día de los Fieles Difuntos

El Día de los Difuntos, también conocido como Día de los Fieles Difuntos, es una conmemoración religiosa celebrada por las iglesias cristianas en honor a las personas fallecidas. La fecha fue instituida en el año 998 por el monje benedictino San Odilón en Francia y posteriormente adoptada en el siglo XVI en Roma, expandiéndose con el tiempo a nivel internacional.

Vinculada con la tradición católica y el Día de los Muertos en México, esta celebración tiene como propósito orar por las almas de los fieles que han fallecido y se encuentran en estado de purificación en el purgatorio. Según la doctrina cristiana, aunque las almas han sido liberadas del plano terrenal, no pueden acceder plenamente al más allá debido a pecados veniales o transgresiones de su vida.

Por esta razón, muchas personas aprovechan la ocasión para recordar a sus seres queridos mediante rezos y asistencia a misas, con la intención de que las almas alcancen la Visión Beatífica.

A esta perspectiva religiosa se suman versiones de origen pagano. Entre ellas, una de las más difundidas sostiene que, en la noche de esta fecha, los difuntos regresan temporalmente a los hogares que habitaron en vida, una creencia especialmente arraigada entre campesinos fieles al catolicismo.

¿Son lo mismo el Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos?

La confusión entre estas fechas es común, pero no sólo difieren por el día en que se celebran, sino también por las creencias que representan. Este 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, una celebración de la religión católica en memoria de los fallecidos y de las almas que buscan la purificación en el purgatorio. Los rezos, las misas dedicadas y las visitas a los sepulcros son algunas de las tradiciones más habituales.

Por su parte, el Día de Todos los Santos se celebra el 1 de noviembre. En esta fecha se recuerdan tanto a los difuntos que superaron el purgatorio y alcanzaron la vida eterna con Dios, como a los santos canonizados y aquellos aún no canonizados.

Finalmente, en México se celebra el Día de Muertos entre el 1 y el 2 de noviembre, una tradición que honra y celebra a los fallecidos a través de diversas ceremonias y ofrendas. / diainternacionalde

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 2 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

