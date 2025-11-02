2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Qué estrenos llegan a Disney+ en noviembre

Disney+ incorporará en noviembre nuevos estrenos de series y películas con propuestas divertidas y atrapantes. Conocé el listado completo.

 Por Luis Calizaya

Disney+ inicia noviembre con una propuesta renovada de contenidos para toda la familia, con series y películas muy esperadas, ideales para disfrutar en maratón. Desde el éxito de Marvel con 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' hasta el remake de 'La mano que mece la cuna', estos son los estrenos que no te puedes perder:

Series que llegan a Disney+ en noviembre

4 de noviembre - Todas las de la ley (T1, drama legal)

Creada por Ryan Murphy, la serie debutará con varios episodios y continuará con lanzamientos semanales. La historia sigue a un bufete de abogadas de divorcios que desafía a estudios dominados por hombres, entre casos mediáticos, poder y traiciones.

Embed - Todas las de la ley | Tráiler oficial en castellano | Próximamente en Disney+

5 de noviembre - Manipulado (T1, K-drama)

La serie sigue a un hombre común (Ji Chang Wook) que es acusado y encarcelado falsamente por un crimen. Al descubrir que todo fue orquestado por un manipulador frío y despiadado (Doh Kyung Soo), inicia un viaje de venganza lleno de giros y tensión.

7 de noviembre - La peor vuelta al mundo (docu-reality)

Original de Latinoamérica, sigue una travesía extrema alrededor del mundo “contra toda posibilidad”. Sin experiencia previa en vuelos, el influencer Juanpa Zurita convence a Disney+ de que puede lograrlo con un pequeño avión de un solo motor, acompañado del legendario piloto Matt Guthmiller. La aventura recorre 8 destinos en 4 continentes, con 8 invitados famosos para no fracasar solo.

7 de noviembre - Fuego y agua: Cómo se hicieron las películas de Avatar (documental)

Este documental ofrece un vistazo detrás de cámaras de la saga Avatar, incluyendo La forma del agua y adelantos de la próxima entrega. Con la participación especial de James Cameron, Sam Worthington y Zoe Saldaña, es un contenido imprescindible para los fanáticos de la ciencia ficción y los efectos especiales en el cine.

Películas que llegan a Disney+ en noviembre

5 de noviembre - Los 4 Fantásticos: Primeros pasos

Ambientada en un mundo retrofuturista inspirado en los años 60, la película sigue a la Primera Familia de Marvel mientras enfrenta su desafío más grande hasta la fecha. Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de Galactus, un dios espacial voraz.

Embed - Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos | Tráiler Oficial | Doblado

14 de noviembre - Una Navidad muy Jonas

Kevin, Joe y Nick Jonas enfrentan una serie de obstáculos mientras intentan viajar de Londres a Nueva York a tiempo para celebrar la Navidad con sus familias. La película combina canciones originales con una carrera contrarreloj llena de humor y emoción, perfecta para la temporada navideña.

19 de noviembre - La mano que mece la cuna (thriller, remake)

Este thriller psicológico narra la historia de una madre de clase alta que contrata a una niñera aparentemente inocente, pero que oculta una identidad peligrosa. Con tensión, un ambiente inquietante y giros de trama, es perfecto para quienes buscan algo más oscuro y absorbente. Se trata del remake del clásico de 1992.

