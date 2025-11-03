Descubriendo la guitarra: taller gratuito en Guaymallén

El Municipio de Guaymallén invita a participar del taller “Historia y evolución de la guitarra”, una propuesta teórico-práctica que recorre la historia de uno de los instrumentos más emblemáticos de la música y la cultura regional. El curso tendrá una duración de cuatro semanas, se dictará en Vibrato Museo de la Música (Teurlay 307 de Villa Nueva) los lunes y jueves de 20.00 a 22.00 horas, y estará a cargo del lutier Emiliano Dalmau.
Taller de guitarra gratuito en Guaymallén
A través de una colección excepcional de más de 20 instrumentos, los asistentes podrán conocer la evolución de la guitarra desde sus orígenes -en la prehistoria- hasta la actualidad, transitando por los distintos periodos artísticos: Antigüedad, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo y Modernidad.
El taller es gratuito y está destinado a personas mayores de 16 años interesadas en la música, la historia o la cultura popular. Los interesados deberán inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/rkXNazch3vbBekW1A
Para más información, comunicarse vía WhatsApp al 2612471473.