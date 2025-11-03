Descubriendo la guitarra: taller gratuito en Guaymallén

El Municipio de Guaymallén invita a participar del taller “Historia y evolución de la guitarra”, una propuesta teórico-práctica que recorre la historia de uno de los instrumentos más emblemáticos de la música y la cultura regional. El curso tendrá una duración de cuatro semanas, se dictará en Vibrato Museo de la Música (Teurlay 307 de Villa Nueva) los lunes y jueves de 20.00 a 22.00 horas, y estará a cargo del lutier Emiliano Dalmau.