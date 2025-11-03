3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Educación y arte

Descubriendo la guitarra: taller gratuito en Guaymallén

El Municipio de Guaymallén invita a un curso gratuito de guitarra de cuatro semanas en Vibrato Museo de la Música.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén invita a participar del tallerHistoria y evolución de la guitarra”, una propuesta teórico-práctica que recorre la historia de uno de los instrumentos más emblemáticos de la música y la cultura regional. El curso tendrá una duración de cuatro semanas, se dictará en Vibrato Museo de la Música (Teurlay 307 de Villa Nueva) los lunes y jueves de 20.00 a 22.00 horas, y estará a cargo del lutier Emiliano Dalmau.

image

Taller de guitarra gratuito en Guaymallén

A través de una colección excepcional de más de 20 instrumentos, los asistentes podrán conocer la evolución de la guitarra desde sus orígenes -en la prehistoria- hasta la actualidad, transitando por los distintos periodos artísticos: Antigüedad, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo y Modernidad.

Lee además
techos verdes: la apuesta de la municipalidad de mendoza por la biodiversidad urbana
Innovación ambiental

Techos verdes: la apuesta de la Municipalidad de Mendoza por la biodiversidad urbana
El operativo que puso en marcha Guaymallén para frenar una plaga que afecta el arbolado.
Prevención

El operativo que puso en marcha Guaymallén para frenar una plaga que afecta el arbolado

El taller es gratuito y está destinado a personas mayores de 16 años interesadas en la música, la historia o la cultura popular. Los interesados deberán inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/rkXNazch3vbBekW1A

Para más información, comunicarse vía WhatsApp al 2612471473.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz impulsa una charla clave sobre seguridad ciudadana

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 3 al 8 de noviembre y los valores

Banco de Germoplasma: Malargüe ingresa al programa que protege la biodiversidad mendocina

Tunuyán refuerza el programa de primera infancia con talleres y acompañamiento a familias

Rock en la Nave Cultural Mendoza: una noche con Chancho Va y Flanes para vibrar en vivo

Lavalle entregó diplomas a 43 cuidadores de personas mayores en articulación con la UNCuyo

San Rafael será representado en la Liga Nacional de Robótica 2025

Heladas tardías: cómo se defienden los cultivos ante el frío extremo

LO QUE SE LEE AHORA
El programa La garrafa en tu Barrio sigue llegando a los departamentos de Menodoza.
Atención

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 3 al 8 de noviembre y los valores

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

La Policía de Mendoza trabaja en el lugar
Investigación

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Uspallata

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos
Comportamiento canino

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

Te Puede Interesar

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Por Sitio Andino Policiales
Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.
Opciones para el verano

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Por Natalia Mantineo
Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo
Misión oficial

Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo

Por Florencia Martinez del Rio