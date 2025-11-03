3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Tradición y cultura

Guaymallén honró las raíces hispanas con una edición multitudinaria de Verbenas Españolas

La comunidad hispana fue protagonista de tres jornadas con danzas, artesanías y la elección de la nueva Reina de la Hispanidad

image
Por Sitio Andino Departamentales

Guaymallén fue anfitrión de una nueva edición de las tradicionales Verbenas Españolas, la clásica fiesta que celebra las raíces y costumbres de la comunidad hispana. Puestos gastronómicos, música, danzas típicas, artesanos y mucho color fueron parte del evento que tuvo lugar en el predio verde de Lateral Norte de Acceso Este y Boulevard Pérez Cuesta.

image

Durante tres días, diversas academias de danzas, centros españoles y agrupaciones artísticas compartieron el escenario para deleitar al público con sevillanas, flamenco y romanzas. Además, se presentó el Ballet Municipal de Guaymallén, la Escuela Municipal de Danzas, la Banda de la Penitenciaría Provincial San Miguel Arcángel y la agrupación Grana y Oro. La experiencia se completó con un paseo que incluyó sabores típicos, stands con productos regionales y artesanales y otras actividades culturales. También estuvo presente la Dirección de Salud del Municipio brindando sus servicios a los presentes.

Lee además
El lugar de cómidas rápidas donde fue la riña.
esta mañana

Guaymallén: una batalla campal en el nudo vial dejó 7 detenidos
El accidente vial ocurrió a la altura de kilómetro 8, en Guaymallén. 
heridos leves

Terrible vuelco en Guaymallén: el conductor manejaba alcoholizado
image

Guaymallén eligió la Reina de la Hispanidad 2025

Este evento rinde homenaje al espíritu festivo de los barrios populares de España, en una celebración que reafirma los lazos entre las comunidades hispana y argentina.

image

Uno de los momentos más esperados fue la elección y coronación de la Reina de la Hispanidad 2025, quedando los atributos en manos de Florencia Mayol, representante de Casa Balear. Mientras que en segundo lugar, resultó virreina Julieta Ríos, de la Casa de Aragón.

El encuentro fue organizado por la Municipalidad de Guaymallén, la Agrupación de Entidades Españolas de Mendoza y el Consulado General de España en Cuyo.

Temas
Seguí leyendo

Descubriendo la guitarra: taller gratuito en Guaymallén

Club Pedro Molina: la entidad barrial que resiste al tiempo y busca crecer

"Gracias, León Gieco": arte y sensibilidad en una exposición que celebra la esperanza

Quien era el hombre fallecido en el choque frontal de Guaymallén

Un hombre murió en un tremendo choque en Guaymallén y un joven está grave

Robo en La Barraca Mall: cómo fue el momento en que una mujer le sustrajo el celular a un jubilado

Video: acusan a esta mujer de un robo en un centro comercial de Guaymallén

Tras una riña en Guaymallén, apuñalaron a un menor de 13 años

LO QUE SE LEE AHORA
El operativo que puso en marcha Guaymallén para frenar una plaga que afecta el arbolado.
Prevención

El operativo que puso en marcha Guaymallén para frenar una plaga que afecta el arbolado

Las Más Leídas

Tensión y sorpresas en MasterChef Celebrity: el desafío que cambió todo este domingo video
Crece la exigencia

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Gustavo Olguín, acusado del homicidio de su propia bebé, en el barrio Cementista de Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

El operativo de rescate en Uspallata se inició el domingo y terminó en horas de la madrugada de hoy.
investigan cómo murió

El cuerpo hallado en Uspallata era de un hombre con discapacidad que estaba perdido

Te Puede Interesar

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre el río Mendoza con menor presupuesto del previsto. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Unirá Maipú, San Martín y Lavalle

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre la RP 31 con menor presupuesto del previsto

Por Florencia Martinez del Rio
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre fuertes tormentas
Atención

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

Por Carla Canizzaro
La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario.
Ciclo lectivo 2026

La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario

Por Natalia Mantineo