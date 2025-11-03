Guaymallén honró las raíces hispanas con una edición multitudinaria de Verbenas Españolas

Por Sitio Andino Departamentales







Guaymallén fue anfitrión de una nueva edición de las tradicionales Verbenas Españolas, la clásica fiesta que celebra las raíces y costumbres de la comunidad hispana. Puestos gastronómicos, música, danzas típicas, artesanos y mucho color fueron parte del evento que tuvo lugar en el predio verde de Lateral Norte de Acceso Este y Boulevard Pérez Cuesta.

image Durante tres días, diversas academias de danzas, centros españoles y agrupaciones artísticas compartieron el escenario para deleitar al público con sevillanas, flamenco y romanzas. Además, se presentó el Ballet Municipal de Guaymallén, la Escuela Municipal de Danzas, la Banda de la Penitenciaría Provincial San Miguel Arcángel y la agrupación Grana y Oro. La experiencia se completó con un paseo que incluyó sabores típicos, stands con productos regionales y artesanales y otras actividades culturales. También estuvo presente la Dirección de Salud del Municipio brindando sus servicios a los presentes.

image Guaymallén eligió la Reina de la Hispanidad 2025 Este evento rinde homenaje al espíritu festivo de los barrios populares de España, en una celebración que reafirma los lazos entre las comunidades hispana y argentina.

image Uno de los momentos más esperados fue la elección y coronación de la Reina de la Hispanidad 2025, quedando los atributos en manos de Florencia Mayol, representante de Casa Balear. Mientras que en segundo lugar, resultó virreina Julieta Ríos, de la Casa de Aragón.

El encuentro fue organizado por la Municipalidad de Guaymallén, la Agrupación de Entidades Españolas de Mendoza y el Consulado General de España en Cuyo.

