3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Innovación ambiental

Techos verdes: la apuesta de la Municipalidad de Mendoza por la biodiversidad urbana

La primera terraza vegetada municipal combina ciencia, educación y ecoturismo para mejorar la vida en la ciudad.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Con el impulso del Fondo Juvenil de Acción Climática, jóvenes mendocinos concretaron la primera terraza vegetada de la Municipalidad de Mendoza, un proyecto que busca reconectar la urbe con la naturaleza y potenciar la biodiversidad desde las alturas. La propuesta, acompañada por la Ciudad de Mendoza y Bloomberg Philanthropies, forma parte del proyecto “Red de Terrazas Vegetadas como Corredores de Biodiversidad y Ecoturismo en Altura”.

La iniciativa propone transformar terrazas urbanas en espacios verdes vivos, mediante la incorporación de especies nativas o adaptadas al clima árido local. Así, se busca conformar una red de biocorredores sobre azoteas que beneficien la biodiversidad, mejoren el confort térmico de los edificios y abran nuevas posibilidades de ecoturismo urbano sustentable.

Lee además
Flanes y un toque junto a Chancho Va en la Nave Cultural Mendoza.
Música en la Ciudad

Rock en la Nave Cultural Mendoza: una noche con Chancho Va y Flanes para vibrar en vivo
Música en el Paseo Peatonal Sarmiento.
Cultura al aire libre

Shows al aire libre en el Paseo Peatonal Sarmiento: así será la agenda de los "Sábados Sorprendentes"

El proyecto cuenta con el acompañamiento técnico y científico del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE) – CCT CONICET Mendoza, que brinda asesoramiento desde una mirada ambiental integral. Además de su valor ecológico, se pretende revalorizar edificios patrimoniales, reducir el consumo energético y ofrecer a residentes y visitantes una nueva forma de vivir la ciudad desde una perspectiva verde.

image

El paso a paso hacia una red verde en altura para mejorar la biodiversidad

El primer paso fue un relevamiento de terrazas con condiciones estructurales aptas para la instalación de sistemas vegetados, tanto horizontales (canteros) como verticales (muros verdes). Se priorizaron las ubicaciones capaces de conectarse con espacios ya naturalizados —plazas, parques o reservas— para fortalecer la continuidad ecológica entre los distintos puntos verdes urbanos.

A partir de ese diagnóstico, se diseñó una red interconectada de terrazas pensadas como corredores biológicos que mejoren la biodiversidad local y amplíen las rutas de ecoturismo en la Ciudad. La primera experiencia piloto se materializó en la terraza de la Universidad de Congreso, que funcionará como modelo replicable para futuras intervenciones.

image

Las terrazas vegetadas, también conocidas como techos verdes (green roofs), son infraestructuras sostenibles compuestas por capas de impermeabilización, sustrato y vegetación. Combinan tecnología y biología para crear superficies que mitigan el efecto de isla de calor urbana, mejoran la eficiencia energética de los edificios y contribuyen a la adaptación al cambio climático. En regiones áridas como Mendoza, su éxito depende del uso de especies de bajo requerimiento hídrico, cuidadosamente seleccionadas.

El proyecto fue liderado por Francisco Javier Chalub Zagaglia, Gerónimo Lautaro Villamarín Lorentte y Lourdes Migliore Selene de la Universidad de Congreso. Desde el INAHE – CCT CONICET Mendoza acompañaron técnicamente Pablo Suárez, Claudia Martínez, Érica Correa, Cecilia Loncharich y Rocío Ahumada.

Temas
Seguí leyendo

La Municipalidad de Mendoza reconoció el compromiso social de tres vecinos

La emblemática Fuente de plaza Independencia entra en mantenimiento por tres días

La Municipalidad de Mendoza impulsa nuevas experiencias turísticas en San Rafael

El operativo que puso en marcha Guaymallén para frenar una plaga que afecta el arbolado

Descubriendo la guitarra: taller gratuito en Guaymallén

Godoy Cruz impulsa una charla clave sobre seguridad ciudadana

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 3 al 8 de noviembre y los valores

Banco de Germoplasma: Malargüe ingresa al programa que protege la biodiversidad mendocina

LO QUE SE LEE AHORA
El programa La garrafa en tu Barrio sigue llegando a los departamentos de Menodoza.
Atención

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 3 al 8 de noviembre y los valores

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

La Policía de Mendoza trabaja en el lugar
Investigación

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Uspallata

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos
Comportamiento canino

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

Te Puede Interesar

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Por Sitio Andino Policiales
Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.
Opciones para el verano

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Por Natalia Mantineo
Gustavo Olguín, acusado del homicidio de su propia bebé, en el barrio Cementista de Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

Por Pablo Segura