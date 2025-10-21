La Ciudad de Mendoza se prepara para brindar: 12 bodegas y shows imperdibles en la Peatonal del Vino

Doce bodegas, dos noches y un mismo brindis: así será la nueva edición de la Peatonal del Vino.

A menos de un mes de su realización, la Peatonal del Vino 2025 ya genera gran expectativa en la Ciudad de Mendoza . Con doce bodegas confirmadas , más de 100 etiquetas para degustar y un line up musical de primer nivel , el clásico evento mendocino promete volver con todo al Parque Cívico y la Casa de Gobierno .

Con un espíritu renovado y un fuerte sello identitario, la Peatonal del Vino 2025 regresa los próximos 15 y 16 de noviembre para transformar al Parque Cívico y la explanada de la Casa de Gobierno en el epicentro del vino mendocino.

Operaba en Guaymallén y Luján Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

En esta nueva edición, doce bodegas ya confirmaron su participación: Bodegas y Viñedos Sánchez, Casarena, Clos de Chacras, Tierras Altas, RPB, Monteviejo, Finjamos Demencia, Finca Magnolia, Familia Rubino, Doña Paula, Dante Robino y Santa Julia . Cada una aportará su estilo, identidad y propuestas enológicas a una experiencia que combinará vinos, arte, música y gastronomía .

El evento contará con más de 100 etiquetas para degustar, 32 stands de bodegas locales y shows en vivo . Además, la primera preventa de degustaciones para el domingo 16 se agotó rápidamente , por lo que la organización habilitó una segunda instancia de venta a través de Venti , la plataforma oficial.

“El interés del público superó nuestras expectativas. Este evento refleja el espíritu de Mendoza y el vínculo de la gente con su cultura vitivinícola”, destacaron desde la organización.

El acceso a la Peatonal del Vino será gratuito, y las degustaciones se realizarán mediante cuponeras anticipadas.

Música, gastronomía y arte a cielo abierto

El sábado 15 será el día electrónico, con un escenario dedicado a los mejores DJs y productores del país: Chapa y Castelo, Brigado Crew y Flor Parra. En tanto, el domingo 16 será el día de bandas, con la presencia de Miranda!, Gauchito Club y Camila Coccia, que prometen cerrar el fin de semana con una fusión de ritmos y energía local.

miranda! Miranda! se presentará el domingo 16 en la peatonal del vino. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza / Gentileza.

Uno de los atractivos tecnológicos de esta edición será “Dionisia”, una asistente virtual desarrollada junto a la empresa de inteligencia artificial India, que brindará información y recomendaciones culturales y gastronómicas a través de WhatsApp.

Con el apoyo de Galicia y Pepsi como main sponsors, la Peatonal del Vino 2025 busca consolidarse como uno de los principales eventos culturales y turísticos de Mendoza, celebrando la identidad vitivinícola y el espíritu de encuentro que caracteriza a la provincia. Fuente: Prensa Ciudad de Mendoza.