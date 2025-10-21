La Ciudad de Mendoza se prepara para brindar: 12 bodegas y shows imperdibles en la Peatonal del Vino

A menos de un mes de su realización, la Peatonal del Vino 2025 ya genera gran expectativa en la Ciudad de Mendoza. Con doce bodegas confirmadas, más de 100 etiquetas para degustar y un line up musical de primer nivel, el clásico evento mendocino promete volver con todo al Parque Cívico y la Casa de Gobierno.
Mendoza se prepara para vibrar con la Peatonal del Vino 2025
Con un espíritu renovado y un fuerte sello identitario, la Peatonal del Vino 2025 regresa los próximos 15 y 16 de noviembre para transformar al Parque Cívico y la explanada de la Casa de Gobierno en el epicentro del vino mendocino.
En esta nueva edición, doce bodegas ya confirmaron su participación: Bodegas y Viñedos Sánchez, Casarena, Clos de Chacras, Tierras Altas, RPB, Monteviejo, Finjamos Demencia, Finca Magnolia, Familia Rubino, Doña Paula, Dante Robino y Santa Julia. Cada una aportará su estilo, identidad y propuestas enológicas a una experiencia que combinará vinos, arte, música y gastronomía.
image
Tras seis largos años, regresa la Peatonal de Vino a la Ciudad del Vino.
Foto: Archivo.
Más de 100 etiquetas y una preventa que se agotó en horas
El evento contará con más de 100 etiquetas para degustar, 32 stands de bodegas locales y shows en vivo. Además, la primera preventa de degustaciones para el domingo 16 se agotó rápidamente, por lo que la organización habilitó una segunda instancia de venta a través de Venti, la plataforma oficial.
“El interés del público superó nuestras expectativas. Este evento refleja el espíritu de Mendoza y el vínculo de la gente con su cultura vitivinícola”, destacaron desde la organización.
El acceso a la Peatonal del Vino será gratuito, y las degustaciones se realizarán mediante cuponeras anticipadas.
Música, gastronomía y arte a cielo abierto
El sábado 15 será el día electrónico, con un escenario dedicado a los mejores DJs y productores del país: Chapa y Castelo, Brigado Crew y Flor Parra. En tanto, el domingo 16 será el día de bandas, con la presencia de Miranda!, Gauchito Club y Camila Coccia, que prometen cerrar el fin de semana con una fusión de ritmos y energía local.
miranda!
Miranda! se presentará el domingo 16 en la peatonal del vino.
Foto: Prensa Ciudad de Mendoza / Gentileza.
Uno de los atractivos tecnológicos de esta edición será “Dionisia”, una asistente virtual desarrollada junto a la empresa de inteligencia artificial India, que brindará información y recomendaciones culturales y gastronómicas a través de WhatsApp.
Con el apoyo de Galicia y Pepsi como main sponsors, la Peatonal del Vino 2025 busca consolidarse como uno de los principales eventos culturales y turísticos de Mendoza, celebrando la identidad vitivinícola y el espíritu de encuentro que caracteriza a la provincia. Fuente: Prensa Ciudad de Mendoza.