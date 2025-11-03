3 de noviembre de 2025
La decisión de la Justicia

Doble femicidio en Córdoba: dictaron la prisión preventiva para Pablo Laurta

El femicidio de Luna Giardina (26) y Mariel Zamudio (54) ocurrió el 11 de octubre. Laurta quedará detenido en el penal de Cruz del Eje.

Laurta quedará detenido en el penal de Cruz del Eje

Pablo Laurta, acusado de un doble femicidio en Córdoba y del asesinato del remisero Matías Sebastián Palacios, recibió este lunes la prisión preventiva. El violento ataque ocurrió el sábado 11 de octubre y, tras el hecho, Laurta secuestró a su hijo de 5 años, fruto de su relación con una de las víctimas, Luna Giardina.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno lo imputó como presunto autor de los delitos de:

  • Homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, en el caso de Giardina (26), y

  • Homicidio agravado por alevosía y violencia de género, por el asesinato de su exsuegra, Mariel Zamudio (54).

pablo laurta, desaparición, femicidio, niño
Laurta secuestró a su hijo de 5 años, fruto de su relación con una de las víctimas, Luna Giardina

Laurta permanece detenido en el penal de Cruz del Eje. Además, ya había recibido 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Matías Sebastián Palacios, ocurrido en Concordia, Entre Ríos. En esa ocasión, había contratado a Palacios para un supuesto viaje a Santa Fe, aunque luego fueron hallados restos humanos, vinculados a ese caso.

La declaración del acusado tras el doble femicidio en Entre Ríos

Durante su traslado a la Fiscalía de Concordia, y mientras era escoltado por efectivos policiales, Laurta aseguró que intentaba rescatar a su hijo "de una red de trata".

El momento fue registrado en video por las cámaras del medio Tele5 Digital. En las últimas horas, el acusado también manifestó que "todo fue por justicia", intentando justificar los crímenes.

Así fue la detención de Pablo Laurta

La fuga de Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba, terminó en Gualeguaychú, Entre Ríos. Dos policías de civil lo sorprendieron en el restaurante del Hotel Berlín cuando se disponía a desayunar, frustrando su intento de escapar a Uruguay.

Por otra parte, su hijo Pedro, de apenas 5 años, que se encontraba con él, fue rescatado en buen estado de salud. El operativo puso fin a casi 24 horas de intensa búsqueda tras el brutal crimen que conmocionó a Córdoba.

Laurta se encontraba a punto de desayunar cuando fue abordado por los efectivos de civil. Completamente sorprendido, no ofreció resistencia. En medio del operativo, el pequeño Pedro corrió asustado al ver lo que ocurría, pero fue rápidamente contenido por una agente policial. Las imágenes del niño abrazando a la oficial recorrieron las redes y se convirtieron en símbolo del alivio tras la angustia por su paradero.

Tras la captura, Laurta sufrió una descompensación y fue trasladado a un hospital local, donde permanece bajo custodia. En tanto, el niño fue llevado a la Comisaría del Menor para recibir contención psicológica y asistencia.

