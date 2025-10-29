Quién es "Señor J", el narcotraficante peruano acusado de ordenar el triple crimen en Florencio Varela

Cubas Zavaleta se encuentra detenido desde agosto en dependencias de Interpol en Palermo

El triple asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela conmocionó al país y la investigación aún continúa. Las tres jóvenes, de 20 y 15 años , fueron torturadas y luego asesinadas en un contexto de narcotráfico .

El triple crimen ocurrió en una vivienda a la que habían sido llevadas bajo engaño , tras recibir una falsa propuesta de participar en una fiesta sexual .

Grupo criminal Río de Janeiro en guerra contra el narcotráfico desplega gran operativo contra el Comando Vermelho

Conmoción internacional Horror en Río de Janeiro: vecinos apilan decenas de cadáveres tras el operativo contra el narcotráfico

Ahora, una nueva detención se suma a la causa. Se trata de Joseph Freyser Cubas Zavaleta , alias “Señor J” , un narcotraficante peruano acusado de ser el autor intelectual del crimen y de haber seguido el ataque a través de una transmisión en vivo .

Cubas Zavaleta se encuentra detenido desde agosto en dependencias de Interpol en Palermo , un mes antes de que ocurriera el triple homicidio.

Embed INDAGARON A SEÑOR J ACUSADO DE SER EL AUTOR INTELECTUAL DEL TRIPLE CRIMEN NARCO DE VARELA

- Joseph Freyser fue indagado por el fiscal Carlos Arribas.

- Un testigo de identidad reservada afirma que en un cuaderno verde dejó asentado el plan criminal.

- Noticia en desarrollo... pic.twitter.com/fCDjyPv2QZ — Vía Szeta (@mauroszeta) October 28, 2025

Según fuentes judiciales, en su poder se halló un cuaderno verde de tapa blanda donde el sospechoso guardaba números de teléfono, indicaciones y cartas de amor, además de extensos listados de celulares y correos electrónicos.

Quién es "Señor J"

“Señor J” declaró durante cuatro horas en la sede judicial de San Justo. Cuando el fiscal Arribas le preguntó por su ocupación en la Argentina, aseguró ser costurero de zapatos.

Durante la audiencia, discutió a los gritos con sus dos abogados defensores una vez que los funcionarios del Ministerio Público Fiscal se retiraron, según informaron fuentes judiciales a TN.

señor j, triple crimen “Señor J” declaró durante cuatro horas en la sede judicial de San Justo

El acusado está señalado como el número dos dentro de una organización narco en la que también participa “Pequeño J”. La Justicia intenta además determinar el rol de Víctor Sotacuro, quien trasladó a las jóvenes el día del crimen.

El sábado fue detenida Mónica Débora Mujica, esposa de “Señor J”, luego de que Milagros Florencia Ibáñez, otra de las detenidas, la señalara durante una declaración indagatoria.

Una de las hipótesis del caso sostiene que Sotacuro podría haber sido el encargado de distribuir droga, y que el crimen se habría originado tras un robo de estupefacientes.

Por el momento, hay 11 detenidos y tres personas continúan prófugas. Los investigadores creen que, con el avance de la causa, podrían identificarse más implicados.

Fuente: TN