La violencia en Río de Janeiro expone el fracaso estructural de la seguridad en Brasil

El analista en política internacional Augusto Grilli Fox explicó que la crisis de violencia en Río de Janeiro tiene raíces en las cárceles de los años 70 y advirtió que el operativo con más de 130 muertos revela un fracaso estructural. Además, señaló que el tema de la seguridad marcará la campaña electoral entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro .

AGF: creo que hay varias aristas para analizarlo. Primero hay que tomar un contexto histórico en relación a cuándo y cómo se crea este comando paramilitar que hoy representa básicamente lo que fue el reclamo de distintos sectores carcelarios en la década del 70.

Durante el golpe de Estado en Brasil, en esos años, se dispuso la colocación de presos políticos en cárceles comunes. Eso llevó a la organización de una estructura que exigía mejores condiciones de vida, compromiso con los derechos humanos y una proyección hacia la recuperación de la libertad.

AGF: a partir de la amnistía, los presos políticos abandonaron los penales, pero la estructura quedó dentro. Desde allí, mediante secuestros extorsivos, comenzaron a generar fondos que luego se vincularon al narcotráfico. Así se convirtieron en una estructura que hoy es prácticamente un paraestado.

Además del narcotráfico, están ligados al tráfico y venta de combustible ilegal, la explotación de oro y minería ilegal, y los secuestros extorsivos. Es una red paralela que combina delito, poder territorial y recursos económicos.

¿Qué impacto tuvo la política de armas del gobierno de Jair Bolsonaro en este contexto?

AGF: la legalización de la compra de armas por parte de civiles en el último tramo del gobierno de Bolsonaro repercutió directamente en estas estructuras paramilitares. Les permitió acceder a tecnología y capacidad armamentística.

Eso potenció su poder de fuego y su influencia territorial. En ese marco, se vuelve más difícil para el Estado imponer el control en zonas dominadas por estos grupos.

¿Qué lectura política puede hacerse del operativo que dejó más de 130 muertos?

AGF: justamente ahí está el punto. En cuanto a la figura del gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, esto tiene un tinte político, porque se da a un año de las elecciones en Brasil.

Primero se discutió si el operativo fue un éxito o un fracaso, pero —y esto no es solo desde mi punto de vista— adhiero a lo que plantean distintos analistas en materia de seguridad nacional: un operativo de esa magnitud, con 132 muertos, habla de un fracaso estructural, más allá de quiénes sean las víctimas o las causas.

¿Cuál fue la reacción del gobierno federal?

AGF: el propio Lula da Silva manifestó una llamada de atención por la magnitud del operativo. Se empieza a proyectar así una discusión nacional sobre la seguridad pública en un contexto político muy sensible, previo a un proceso electoral que será muy reñido.

¿Qué puede esperarse de ese escenario electoral?

AGF: va a estar marcado por posiciones muy encontradas. De un lado, una derecha extrema como la de Jair Bolsonaro; del otro, una socialdemocracia como la que representa Lula da Silva.

La seguridad será uno de los ejes centrales del debate, y lo que está pasando en Río de Janeiro probablemente sea una muestra de la tensión política que se viene.

