23 de octubre de 2025
Sitio Andino
Un antiguo misterio del Sol resuelto: el hallazgo que sorprendió a la ciencia

Un estudio reciente resolvió un antiguo misterio del Sol que sorprendió a todos. Conocé los detalles de este hallazgo que cambia nuestra visión del astro.

Por Sitio Andino Mundo

Cada día, investigaciones de todo el mundo permiten resolver misterios que perduran durante siglos. Un reciente estudio sobre el Sol logró esclarecer un misterio que sorprendió incluso a la comunidad científica. A continuación, te contamos todos los detalles de este hallazgo.

sol (2)
Científicos resuelven un antiguo misterio del Sol y sorprenden al mundo

Un equipo internacional de científicos, incluyendo expertos de la Universidad Northwestern, se acercó a resolver un misterio del Sol que llevaba más de 400 años, observado desde la época de Galileo. Descubrieron que el campo magnético del Sol se forma a unos 32.000 kilómetros bajo su superficie, algo que contradice teorías anteriores que lo situaban mucho más profundo.

Para entender cómo ocurre, los investigadores usaron supercomputadoras de la NASA y complejas simulaciones, tomando en cuenta las llamadas oscilaciones torsionales del Sol. Estas son movimientos cíclicos del gas y plasma que ocurren cerca de la superficie y que están relacionados con el ciclo magnético de 11 años. Según los científicos, tanto el ciclo magnético como estas oscilaciones son parte del mismo proceso físico.

Este hallazgo es importante porque ayuda a comprender mejor cómo funciona el Sol y a anticipar tormentas solares que pueden afectar la Tierra. Estas erupciones pueden dañar satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación GPS. Con esta información, los científicos esperan poder predecir mejor eventos solares extremos y evitar daños millonarios. / Muy Interesante

