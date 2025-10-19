Gaza bajo fuego: Israel lanzó bombardeo tras un presunto ataque a sus tropas

Archivo: Civiles desplazados de Rafah tras un ataque de Irsael en mayo de 2024 . Foto: Gentileza / Médicos Sin Fronteras MSF

Israel ataca Rafah y crece la tensión sobre el acuerdo de paz La Fuerza Aérea de Israel efectuó hoy bombardeos sobre Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, tras un incidente que, según distintas fuentes, involucró a milicianos que atacaron a tropas israelíes desplegadas en la zona. En imágenes que trascendieron del hecho se ven columnas de humo en el área oriental de Rafah y el aterrizaje de helicópteros que habrían evacuado a posibles soldados heridos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Fuentes vinculadas al brazo armado de Hamás señalaron que su grupo realizó una operación para eliminar a Yasser Abu Shabab, líder de la milicia rival conocida como las “Fuerzas Populares”. Según esas versiones, soldados israelíes intervinieron para apoyar a Shabab, lo que derivó en un intercambio de fuego que incluso ocasionó la explosión de una excavadora israelí.

La advertencia de Washington y la respuesta de Hamás El gobierno de Estados Unidos, uno de los garantes del acuerdo de paz, advirtió que dispone de “informaciones creíbles” sobre planes de Hamás para una posible violación del alto el fuego, y sobre intentos de ataques contra civiles palestinos. Desde la dirigencia de Hamás, el líder Izzat al Rishq rechazó las acusaciones y responsabilizó a Israel de buscar pretextos para sus acciones, además de acusar a Tel Aviv de “eludir y renegar de sus compromisos” ante los mediadores.

En Jerusalén, sectores del gabinete de seguridad reaccionaron con dureza: el ministro Itamar Ben Gvir pidió retomar la ofensiva completa en la Franja de Gaza y exigió al primer ministro Benjamín Netanyahu una respuesta contundente. Su llamado a reanudar “por completo los combates” ilustra la presión interna que enfrenta el Ejecutivo israelí tras el incidente. Embed " . , , . - . — (@itamarbengvir) October 19, 2025 Hasta el momento no hay confirmación oficial del Ejército israelí sobre víctimas ni sobre el alcance de los bombardeos. Tampoco está claro si este episodio derivará en la ruptura del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, un acuerdo cuyo sostenimiento ahora queda en manos de las partes y de los mediadores internacionales. Fuente: Agencia EFE, TN.