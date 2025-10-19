19 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Franja de Gaza

Gaza bajo fuego: Israel lanzó bombardeo tras un presunto ataque a sus tropas

Tras incidentes entre milicias y fuerzas de Israel en la ciudad de Rafah, crece la incertidumbre sobre el alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

Archivo: Civiles desplazados de Rafah tras un ataque de Irsael en mayo de 2024&nbsp;.

Archivo: Civiles desplazados de Rafah tras un ataque de Irsael en mayo de 2024 .

Foto: Gentileza / Médicos Sin Fronteras MSF

Israel ataca Rafah y crece la tensión sobre el acuerdo de paz

La Fuerza Aérea de Israel efectuó hoy bombardeos sobre Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, tras un incidente que, según distintas fuentes, involucró a milicianos que atacaron a tropas israelíes desplegadas en la zona. En imágenes que trascendieron del hecho se ven columnas de humo en el área oriental de Rafah y el aterrizaje de helicópteros que habrían evacuado a posibles soldados heridos.

Lee además
Un importante operativo policial se montó en la zona del Museo del Louvre.
De película

Los videos del robo cinematográfico en el Louvre: se llevaron joyas de Napoleón en siete minutos
Bolivia afronta un balotaje por primera vez en su historia.
Entre Rodrigo Paz y "Tuto" Quiroga

Bolivia elige nuevo presidente este domingo en elecciones con balotaje por primera vez

Fuentes vinculadas al brazo armado de Hamás señalaron que su grupo realizó una operación para eliminar a Yasser Abu Shabab, líder de la milicia rival conocida como las “Fuerzas Populares”. Según esas versiones, soldados israelíes intervinieron para apoyar a Shabab, lo que derivó en un intercambio de fuego que incluso ocasionó la explosión de una excavadora israelí.

La advertencia de Washington y la respuesta de Hamás

El gobierno de Estados Unidos, uno de los garantes del acuerdo de paz, advirtió que dispone de “informaciones creíbles” sobre planes de Hamás para una posible violación del alto el fuego, y sobre intentos de ataques contra civiles palestinos. Desde la dirigencia de Hamás, el líder Izzat al Rishq rechazó las acusaciones y responsabilizó a Israel de buscar pretextos para sus acciones, además de acusar a Tel Aviv de “eludir y renegar de sus compromisos” ante los mediadores.

En Jerusalén, sectores del gabinete de seguridad reaccionaron con dureza: el ministro Itamar Ben Gvir pidió retomar la ofensiva completa en la Franja de Gaza y exigió al primer ministro Benjamín Netanyahu una respuesta contundente. Su llamado a reanudar “por completo los combates” ilustra la presión interna que enfrenta el Ejecutivo israelí tras el incidente.

Embed

Hasta el momento no hay confirmación oficial del Ejército israelí sobre víctimas ni sobre el alcance de los bombardeos. Tampoco está claro si este episodio derivará en la ruptura del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, un acuerdo cuyo sostenimiento ahora queda en manos de las partes y de los mediadores internacionales. Fuente: Agencia EFE, TN.

Temas
Seguí leyendo

La misteriosa desaparición de un científico argentino moviliza a Alemania

El papa León XIV planifica su primera visita a Argentina y Uruguay en 2026

Videos: atacaron con flechas a policías de Colombia frente a la Embajada de Estados Unidos

El príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales tras años de escándalos

Crisis política: Perú atraviesa su momento más complejo

Lo que encontraron bajo tierra en Suecia dejó sin palabras a los arqueólogos

Emoción y alivio: entre los rehenes liberados por Hamás, hay tres argentinos

El Nobel de Economía 2025 fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

LO QUE SE LEE AHORA
Bolivia afronta un balotaje por primera vez en su historia.
Entre Rodrigo Paz y "Tuto" Quiroga

Bolivia elige nuevo presidente este domingo en elecciones con balotaje por primera vez

Las Más Leídas

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata
Rumor

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata

Día de la Madre en Argentina: porqué se celebra hoy, 19 de octubre
Efemérides

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre.
DGE

Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre

Te Puede Interesar

Los casos más estremecedores que aún están impunes en la Provincia de Mendoza. 
informe

Los crímenes sin resolver más impactantes en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El funcionario nacional se refirió al proceso electoral y a su paso por el Ejecutivo.
Entrevista

Luis Petri "Hay que reconstruir el diálogo en el Congreso, pero el superávit fiscal no se negocia"

Por Facundo La Rosa