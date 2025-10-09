9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
¿Habrá paz?

Acuerdo en el conflicto de Oriente Medio: oportunidades y desafíos

A una semana del ultimátum y de las primeras señales de aceptación, el conflicto en Oriente Medio atraviesa un momento de definiciones.

Acuerdo en el conflicto de Oriente Medio: oportunidades y desafíos

Acuerdo en el conflicto de Oriente Medio: oportunidades y desafíos

NA
Por Sitio Andino Mundo

El expresidente de Estados Unidos promueve un entendimiento que contempla la liberación de rehenes y presos palestinos, junto con una retirada parcial del ejército israelí. El especialista Augusto Grilli Fox detalló cuál es la situación en Oriente Medio.

¿Cuál es el contexto actual del conflicto entre Israel y Hamas tras el anuncio del acuerdo propuesto por Donald Trump?

AGF: Actualmente, la situación entre Israel y Hamas es extremadamente tensa debido a la escalada de violencia desde el 7 de octubre de 2023, lo que ha llevado a discusiones sobre un posible acuerdo de paz que incluye elementos como la entrega de rehenes, asistencia humanitaria y la liberación de prisioneros.

Lee además
Tensiones en Oriente Medio: flotillas humanitarias y respuestas internacionales
Sin consenso

Tensiones en Oriente Medio: flotillas humanitarias y respuestas internacionales
El Premio Nobel de la Literatura 2025 fue otorgado a László Krasznahorkai
Distinción

Premio Nobel de Literatura 2025: reconocieron a un autor húngaro por su "obra convincente y visionaria"

¿Qué propone el acuerdo para abordar el conflicto?

AGF: El acuerdo contempla la entrega de aproximadamente 20 rehenes y los restos de 28 fallecidos, así como la liberación de alrededor de 250 ciudadanos palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 detenidos. También se incluiría la entrega de ayuda humanitaria y la retirada del ejército israelí de ciertas áreas conflictivas.

¿Cuál es el papel de Donald Trump en este acuerdo?

AGF: Donald Trump ha sido parte activa en las negociaciones y está proyectado que visite Egipto en el contexto de este acuerdo. Sin embargo, existe preocupación sobre la reticencia a que figuras como Trump y Tony Blair manejan el proceso, lo que podría limitar la eficacia de un acuerdo que busca una paz duradera.

¿Qué otros factores deben considerarse para que el acuerdo sea efectivo?

AGF: La efectividad del acuerdo dependerá principalmente de la implementación de medidas de bienestar humanitario y la entrega de rehenes. Además, hay dudas sobre la gobernabilidad en Israel, especialmente en relación con la figura de Benjamin Netanyahu, quien enfrenta procesos legales por corrupción y ha tenido una relación tensa con el pueblo israelí respecto a reformas judiciales.

¿Existen riesgos y desafíos asociados a la publicación y discusión de este acuerdo?

AGF: Sí, el uso del término "genocidio" en relación con las acciones en Gaza ha aumentado la polarización y desconfianza. Los expertos sugieren que el compromiso de líderes internacionales con la paz es crucial, aunque hay escepticismo sobre si Netanyahu estaría dispuesto a cooperar con organismos como la Corte Penal Internacional.

Además del conflicto en Medio Oriente, ¿Qué otros desafíos globales están presentes?

AGF: A nivel global hay múltiples conflictos, incluyendo tensiones entre Rusia y Ucrania, y la creciente preocupación entre China y Taiwán, lo que muestra la complejidad del escenario actual. Las decisiones que se tomen en el contexto de Medio Oriente también podrían impactar la agenda geopolítica relacionada con estos otros frentes.

Escuchá la nota completa:

Embed

Temas
Seguí leyendo

Donald Trump confirma pacto entre Israel y Hamas que inicia el camino hacia la paz en Gaza

Este hallazgo en el Caribe despertará tu curiosidad y te dará un motivo más para visitarlo

Premio Nobel de Química 2025: reconocimiento al desarrollo de estructuras metalorgánicas

Franja de Gaza: Israel y Hamás negocian en Egipto a dos años del comienzo del conflicto

Premio Nobel de Física 2025: reconocen a Clarke, Devoret y Martinis por avances en mecánica cuántica

El Premio Nobel de Medicina 2025 lo ganan Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi

Hamás exige un intercambio "inmediato" de rehenes antes de las negociaciones en Egipto

Hallazgo histórico y sorprendente en Israel revoluciona lo que se sabía sobre la antigüedad

Las Más Leídas

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael.
expectativas

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael

Javier Milei llega nuevamente a la Provincia de Mendoza bajo un importante operativo
visita oficial

Los detalles del operativo por la caminata de Javier Milei en el centro de Mendoza

El presidente recorrió el microcentro mendocino
Visita presidencial

Fotos y videos: Milei pidió "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Rápida intervención de la Policía de Mendoza para salvar a una víctima de violencia de género.  video
detuvieron al agresor

Video: así salvaron a una mujer que era víctima de violencia de género en San Martín

La visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza genera incertidumbre en comercios y restaurantes.
Visita presidencial

La visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza genera incertidumbre en comercios y restaurantes

Te Puede Interesar

Un radical sorteó la visita presidencial e hizo la suya. De quién se trata.
Ni se apareció

El dirigente de Cambia Mendoza que "esquivó" a Milei y armó agenda paralela

Por Facundo La Rosa
El Presidente Javier Milei en la visita a Mendoza,
Actualidad

Fotogalería: la visita de Javier Milei a Mendoza, en imágenes

Por Sitio Andino Sociedad
El presidente recorrió el microcentro mendocino
Visita presidencial

Fotos y videos: Milei pidió "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Por Sofía Pons