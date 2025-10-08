8 de octubre de 2025
Sitio Andino
Distinción

Premio Nobel de Química 2025: reconocimiento al desarrollo de estructuras metalorgánicas

El Premio Nobel de Química 2025 se otorgó all japonés Susumu Kitagawa, el británico Richard Robson y el jordano Omar Yaghi.

Por Sitio Andino Mundo

La Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó este miércoles el Premio Nobel de Química 2025 al japonés Susumu Kitagawa, el británico Richard Robson y el jordano Omar Yaghi “por el desarrollo de estructuras metalorgánicas”, una nueva arquitectura molecular que revoluciona la ciencia de los materiales.

Según Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, “los marcos metalorgánicos tienen un enorme potencial, ya que brindan oportunidades previamente imprevistas para materiales hechos a medida con nuevas funciones”.

En estas estructuras metalorgánicas (MOF), los iones metálicos actúan como pilares unidos por moléculas orgánicas de carbono. Al combinarse, forman cristales porosos con grandes cavidades que permiten capturar, almacenar o conducir sustancias específicas. Además, los MOF pueden impulsar reacciones químicas o incluso conducir electricidad, abriendo el camino hacia innovaciones en energía, medio ambiente y nanotecnología.

El origen del descubrimiento

Todo comenzó en 1989, cuando Richard Robson experimentó con una idea innovadora: usar las propiedades inherentes de los átomos para crear nuevas estructuras. Combinó iones de cobre con moléculas de cuatro brazos, unidas por grupos químicos atraídos hacia los iones metálicos. El resultado fue un cristal amplio y ordenado, comparable a un diamante con infinitas cavidades internas.

Aunque su estructura inicial era inestable, el trabajo posterior de Susumu Kitagawa y Omar Yaghi entre 1992 y 2003 sentó las bases de un método sólido de construcción molecular.

Los aportes que cambiaron la química moderna

  • Kitagawa demostró que los gases pueden fluir dentro y fuera de las construcciones y predijo que los MOF podrían hacerse flexibles.

  • Yaghi creó un MOF altamente estable y comprobó que es posible modificar su estructura mediante un diseño racional, dotándolo de nuevas propiedades funcionales.

Gracias a sus contribuciones, los tres científicos galardonados con el Premio Nobel de Química 2025 han permitido diseñar materiales inteligentes con aplicaciones en almacenamiento de energía, catálisis, purificación de aire y captura de carbono, transformando la manera en que la ciencia moldea el futuro.

