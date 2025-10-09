Premio Nobel de Literatura 2025: reconocieron a un autor húngaro por su "obra convincente y visionaria"

Por Sitio Andino Sociedad







El escritor húngaro László Krasznahorkai fue distinguido con el Premio Nobel de Literatura 2025, consolidando una trayectoria marcada por la intensidad poética, el pensamiento filosófico y una prosa que se adentra en los abismos de la condición humana. Considerado uno de los autores más influyentes de Europa Central, Krasznahorkai es reconocido por su estilo envolvente y su capacidad para transformar el caos en arte.

La Academia Sueca destacó su “obra visionaria que, entre la desolación y el misterio, reafirma el poder transformador del arte”. Su universo literario, en el que conviven el humor, la melancolía y lo apocalíptico, lo ha convertido en una voz esencial de la literatura contemporánea.

image El auto húngaro László Krasznahorkai Foto: Web Autor de novelas como Sátántangó y Melancolía de la resistencia, sus textos fueron adaptados al cine por Béla Tarr, con quien comparte una mirada lúcida sobre la desesperanza y la belleza en los márgenes del mundo. Hace apenas unas semanas, el escritor había reflexionado: “El arte no conoce de preguntas y respuestas; el arte reside en el misterio”.

A los 71 años, el autor celebra este reconocimiento que lo inscribe en la tradición de los grandes narradores europeos, uniendo en su escritura el peso de la historia con la persistencia del alma humana. Fuente: Clarín, Infobae.

Noticia en desarrollo...