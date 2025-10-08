Este hallazgo en el Caribe despertará tu curiosidad y te dará un motivo más para visitarlo

Cada día, la arqueología nos sorprende con descubrimientos que capturan la atención del mundo. En el Caribe , un hallazgo científico está dando de qué hablar. En esta nota, te contamos qué encontró el equipo de científicos que trabajó en la zona .

En las aguas del Caribe frente a Colombia , un equipo de investigadores logró confirmar la identidad del legendario galeón español San José , un navío hundido en 1708 que transportaba un cargamento invaluable de oro, plata y piedras preciosas.

Los especialistas pudieron reconocer con detalle tanto los restos de la estructura del barco como los objetos que transportaba, gracias a avanzadas técnicas de exploración a distancia , ya que el navío descansa a casi 600 metros de profundidad, imposibilitando el acceso directo de los buzos.

Una de las piezas clave para esta identificación fueron las monedas conocidas como cobs , acuñadas a mano y de forma irregular. Mediante fotografía de alta resolución, los investigadores analizaron inscripciones y marcas, destacando la letra “L” , que indicaba su origen en Lima , Perú, un detalle crucial para confirmar la autenticidad del hallazgo.

El tesoro del San José se calcula en entre 17.000 y 20.000 millones de dólares, aunque la cantidad exacta de monedas y objetos que permanecen en el fondo marino aún no ha sido determinada. Este descubrimiento no solo tiene un valor histórico incalculable, sino que también reaviva el misterio y la fascinación por los legendarios galeones españoles del siglo XVIII. / Infobae

galeón español San José Parte del material descubierto en el galeón español San José

