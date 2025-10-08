8 de octubre de 2025
Este hallazgo en el Caribe despertará tu curiosidad y te dará un motivo más para visitarlo

Un hallazgo de arqueología en el Caribe revoluciona la historia. Descubrí qué encontraron los científicos en esta zona única.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Cada día, la arqueología nos sorprende con descubrimientos que capturan la atención del mundo. En el Caribe, un hallazgo científico está dando de qué hablar. En esta nota, te contamos qué encontró el equipo de científicos que trabajó en la zona.

Sorprendente hallazgo de arqueología en el Caribe está dando de qué hablar.

En las aguas del Caribe frente a Colombia, un equipo de investigadores logró confirmar la identidad del legendario galeón español San José, un navío hundido en 1708 que transportaba un cargamento invaluable de oro, plata y piedras preciosas.

Los especialistas pudieron reconocer con detalle tanto los restos de la estructura del barco como los objetos que transportaba, gracias a avanzadas técnicas de exploración a distancia, ya que el navío descansa a casi 600 metros de profundidad, imposibilitando el acceso directo de los buzos.

galeón español San José
El galeón español San José, descubierto gracias a la arqueología subacuática

Una de las piezas clave para esta identificación fueron las monedas conocidas como cobs, acuñadas a mano y de forma irregular. Mediante fotografía de alta resolución, los investigadores analizaron inscripciones y marcas, destacando la letra “L”, que indicaba su origen en Lima, Perú, un detalle crucial para confirmar la autenticidad del hallazgo.

El tesoro del San José se calcula en entre 17.000 y 20.000 millones de dólares, aunque la cantidad exacta de monedas y objetos que permanecen en el fondo marino aún no ha sido determinada. Este descubrimiento no solo tiene un valor histórico incalculable, sino que también reaviva el misterio y la fascinación por los legendarios galeones españoles del siglo XVIII. / Infobae

galeón español San José (2)
Parte del material descubierto en el galeón español San José

