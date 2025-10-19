19 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Consternación en Córdoba

Hallaron sin vida en Alemania al científico argentino del Conicet Alejandro Fracaroli

El científico cordobés de 44 años fue hallado muerto en Alemania, donde realizaba una pasantía en el Instituto de Nanotecnología del KIT.

Encontraron muerto al científico argentino en Alemania.

Encontraron muerto al científico argentino en Alemania.

El cuerpo de Alejando Matías Fracaroli, químico cordobés de 44 años, fue descubierto alrededor de las 12.15 (hora local) en un arroyo, sobre una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim.

Lee además
La misteriosa desaparición de un científico argentino moviliza a Alemania
Parte del CONICET

La misteriosa desaparición de un científico argentino moviliza a Alemania
Guaymallén: ladrones sustrajeron objetos y herramientas tras abrir el techo de una pizzería.
Investigación

Insólito robo en Guaymallén: entraron por el techo y se llevaron hasta la pava eléctrica

El investigador estaba en el país europeo desde el 26 de agosto, donde participaba de un proyecto de nanotecnología en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Su estadía en ese país estaba prevista hasta fin de año, pero todo cambió cuando el martes no se presentó a trabajar y su celular permanecía apagado desde hacía más de 20 horas.

Quién era Alejandro Fracaroli

Alejandro Fracaroli era un científico de amplia trayectoria. Además de ser investigador del Conicet, integró el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

Su trabajo en el exterior formaba parte de una pasantía clave para su carrera y para el desarrollo de la ciencia argentina.

Fracaroli fue especialista en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, un campo de investigación de alto impacto a nivel internacional.

Temas
Seguí leyendo

Los crímenes sin resolver más impactantes en la Provincia de Mendoza

Susto en Tunuyán: se incendió un galpón y un depósito durante la madrugada

Tupungato: un choque entre un auto y una moto dejó a un joven de 18 años hospitalizado

Un menor cayó de un colectivo en Las Heras y fue atropellado

Conducía alcoholizado por Luján de Cuyo, cruzó de carril y causó un choque: hay dos heridos

Campaña contra la caza furtiva: Mendoza llama a la comunidad a proteger la biodiversidad

Manejaba ebrio, chocó y terminó detenido en Godoy Cruz

Un impactante accidente en San Rafael dejó a un conductor grave

LO QUE SE LEE AHORA
Los casos más estremecedores que aún están impunes en la Provincia de Mendoza. 
informe

Los crímenes sin resolver más impactantes en la Provincia de Mendoza

Las Más Leídas

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre

El árbitro recibió amenazas y decidió no continuar el partido del Reducido de la Primera Nacional.

Escándalo en la Primera Nacional: se suspendió Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn por amenazas al árbitro

Día de la Madre en Argentina: porqué se celebra hoy, 19 de octubre
Efemérides

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

Te Puede Interesar

La minería argentina logra el mayor nivel histórico de exportaciones impulsadas por el oro y el litio
Matriz productiva

La minería argentina logra el mayor nivel histórico de exportaciones impulsadas por el oro y el litio

Por Marcelo López Álvarez
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El descubrimiento sobre la proteína ID4 representa una luz de esperanza hacia tratamientos contra el cáncer de mama.
Esperanzador hallazgo

Científicos mendocinos descubren una proteína clave en el cáncer de mama más agresivo

Por Celeste Funes